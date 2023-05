Nadia Marchal - Pimet s’installe à la nouvelle Maison « Horizon Santé » avenue Boucicaut

Spécialisée en réflexologie plantaire et en massages thérapeutiques, Nadia Marchal - Pimet vient d’installer son cabinet professionnel dans la nouvelle Maison « Horizon Santé » au 178 avenue Boucicaut ( ancien locaux Aldi) à Chalon sur Saône.

Aide soignante depuis l’an 2000 à l’hôpital de Chalon sur Saône, Nadia Marchal - Pimet s’est formée à Annecy à des soins par la réflexologie plantaire, mais aussi à d’autres soins thérapeutiques par massages, en pratiquant le massage suédois en direction des sportifs entre autres.

Elle veut surtout apporter une aide complémentaire en matière de relaxation grâce à des massages adaptés au soin du corps ou encore, dans quelques temps par le drainage lymphatique.

« Je me suis rendu compte, auprès des malades par exemple, mais aussi auprès du grand public de la nécessité d’avoir une bien-être en matière émotionnelle aussi bien que dans le corps par lui-même. » tient à préciser Nadia Marchal - Pimet et d’ajouter « ce qui me permet d’intervenir dans les entreprises, les instituts spécialisés et/ou médicalisés ainsi qu’à domicile en plus des rendez-vous à mon cabinet. »

Ne recevant que sur rendez-vous il suffit pour cela de contacter Nadia Marchal-Pimet au 06 18 12 12 50

JC Reynaud