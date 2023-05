Remerciements aux agents du service des Espaces Verts pour les plantations du massif de la Tour du Doyenné

« Ce massif complexe à une grande importance, c’est une vitrine de notre ville car il est vu par des milliers de personnes » a déclaré le 1er magistrat de la ville.

Vendredi 26 mai à 8 h sur le site de la Tour du Doyenné, Gilles Platret avait invité une vingtaine d’agents du service des Espaces Verts à un petit déjeuner afin de les remercier pour le travail réalisé à l'occasion des plantations du massif de la Tour de Doyenné qui représente cette année le Cloître Saint-Vincent.

Un petit déjeuner qui s’est déroulé en présence d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable , de Romuald Sutter, Responsable des Espaces Verts de la ville de Chalon et de Bruno Cottier, Technicien au service des Espaces verts de la ville de Chalon et de tous les agents qui ont participé à la création, à l’élaboration à la réalisation et à la plantation de ce parterre qui reste la vitrine de passage de la ville de Chalon.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je fais un retour sur ce massif qui restera sans doute l’un des plus complexes de ces dernières années car c’est un massif avec beaucoup de détails, beaucoup d’éléments et la difficulté sur une ampleur aussi large c’est déjà de faire en sorte d’y arriver. Cela est tout le travail en particulier de Bruno Cottier et des équipes, la conception, c'est-à-dire d’arriver à jouer sur la perspective car on est pas sur une surface plane et c’est vraiment là qu’est la difficulté. L’autre difficulté, c’est bien évidement que c’est quelque chose qui se voit de loin donc on a non seulement une perspective sur le terrain mais une perspective en arrivant par la Saône [...] En plus, le thème a été la mise en valeur du patrimoine chalonnais, c'est-à-dire le Cloître Saint Vincent. Ce massif complexe à une grande importance, c’est une vitrine de notre ville car il est vu par des milliers de personnes depuis les quais de Saône mais aussi par nos visiteurs […] Je remercie donc tous les agents qui ont travaillé sur le massif et tout le service d’une façon générale pour le travail qui a été fait et pour cela, je les invite à partager un petit déjeuner! Je vous remercie ! ».

Pour information :

Plantations : Sur les 380 m² du massif du Doyenné, ce sont 23 833 plants qui ont été plantés (qui proviennent des serres chalonnaises de la ville), 9 agents qui ont travaillé pendant 288 heures pour la préparation (remonté de terre, mis en place des dalles …), 3 agents pour 72 heures de travail au traçage du motif et 16 agents pour la plantation soit 384 heures. Au final ce sont 744 heures de travail pour réaliser ce massif (2h/m2) pour un coût de 10 900 euros. Ce massif sera entretenu et arrosé toute la durée de la saison estival à hauteur de 200 heures de travail et 1800 M3 d’eau (puisée dans la saône).

Pour la réalisation de cette fresque florale les couleurs correspondent aux plants suivants : les fleurs de bégonia pour le blanc, le rose et le rouge, les fleurs de l’agératum pour le bleu, les feuilles d’alternantera pour le jaune et les feuilles de l’irésine pour le pourpre.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B