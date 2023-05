Tous les parlementaires de Saône-et-Loire, sauf Cécile Untermaier (PS - NUPES), lancent un appel pour la révision du plan loup dans le département

Nous, Députés et Sénateurs de Saône-et-Loire de toutes sensibilités confondues, présents et représentés, nous sommes réunis ce matin à Montchanin pour évoquer la question du loup dans notre département.

En plus des actions individuelles menées depuis des mois, et eu égard à la souffrance et la détresse des éleveurs, nous avons convenu d’une action commune et rapide pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour venir en soutien du monde agricole.

Nous demandons qu’à court terme toute souplesse soit donnée aux services de l’Etat pour que, dès l’identification d’un grand prédateur, les procédures soient immédiatement mises en œuvre, notamment via une meilleure coordination entre les différents acteurs (OFB, louvetiers, chasseurs...).

À moyen terme, nous appelons également à ce que le plan « loup » révisé en 2024, prévoie une gestion différenciée adaptée aux caractéristiques de notre département de Saône-et-Loire.

Par cette démarche, nous souhaitons être reçus par Marc FESNEAU, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, par Christophe BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et par Bérangère COUILLARD, Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires chargée de l'Écologie. Nous leur adressons dès à présent un courrier en ce sens.

Nous sommes totalement mobilisés sur ce sujet de première importance et de première urgence pour notre territoire.

Josiane CORNELOUP, députée de la 2ème circonscription de Saône-et-Loire

Arnaud DANJEAN, député européen

Jérémy DECERLE, député européen



Benjamin DIRX, député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire

Jérôme DURAIN, sénateur de Saône-et-Loire



Fabien GENET, sénateur de Saône-et-Loire

Louis MARGUERITTE, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Marie MERCIER, sénatrice de Saône-et-Loire

Rémy REBEYROTTE, député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire