La communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois organise un concours photo pour mettre en avant les éléments phares de notre territoire.

l est accessible à toutes et à tous, autant aux photographes amateurs qu’aux photographes professionnels. L'objectif de ce concours photo est de mettre en lumière les paysages, les bâtiments et les détails qui symbolisent notre territoire et nos 24 communes.

La participation est simple : Une fois que le candidat a choisi au maximum 15 photos qu’il veut présenter pour le concours, il suffit de les envoyer avec l’attestation de cession de droit dûment remplie à l’adresse suivante : photo@ccmt71.fr . Les photos doivent être envoyées en format .jpeg et comporter le nom de la commune où la photo a été prise, le nom de son auteur et un titre.



Après réception, une centaine de photos seront présélectionnées en tenant compte de leur qualité, leur représentativité, leur regard et leur attachement au territoire. Ce fonds photographique sera utilisé par la communauté de communes en fonction de ses besoins de visuels (affiches, réseaux sociaux, etc…) afin de promouvoir le territoire et le patrimoine du Mâconnais Tournugeois. Il sera également rendu accessible aux mairies, à la presse et aux associations sur simple demande. Cette photothèque permettra ainsi de les aider dans la réalisation de supports en proposant des photos récentes et de qualité.

Les 100 photos sélectionnées seront ensuite présentées à un jury composé de professionnels du territoire et du patrimoine qui éliront les 30 photos les plus remarquables. Différents lots seront remis aux auteurs de ces 30 vues.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet « maconnais-tournugeois.fr ».