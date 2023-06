Les 8 et 9 juin 2023 : une nouvelle collecte alimentaire du magasin Biocoop au profit de l’Épicerie du Grand Chalo

Des bénévoles et bénéficiaires de l’Épicerie seront présents les deux jours pour informer les clients et récupérer les produits. Une liste des besoins sera remise aux clients à l’entrée du magasin (farine - huile - conserves de poisson - conserves de tomates pelées, coulis de tomate - conserves de maïs - conserves de légumes -pâtes - tablettes de chocolat - chocolat en poudre - sucre - légumes secs).

Le fruit d’un partenariat dynamique

Pour rappel, les produits de l’Epicerie proviennent en grande partie d’achats du Grand Chalon et des

L’Épicerie permet aux habitants du Grand Chalon en difficultés financières et sociales d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à bas prix (10 à 20% de leur valeur). C’est également un lieu d’échanges et d’informations pour les bénéficiaires. Située 30 rue de la Paix à Chalon-sur-Saône, ils peuvent y accéder pour 3 mois renouvelables après avoir été orientés au préalable.

Pour plus d’informations : -

lepicerie@legrandchalon.fr

03 85 43 81 14

collectes alimentaires (FACE, Banque alimentaire etc).



Suite à la crise sanitaire et l’augmentation des besoins, le Grand Chalon s’est fixé comme objectif d’augmenter les volumes disponibles dans les étals de l’Epicerie et de valoriset les produits de qualitén (bio, circuits courts) en augmentant le budget alloué à L’Epicerie et en multipliant ses partenariats avec des magasins du territoire susceptibles de donner leurs invendus. Récemment, dans l’objectif d’augmenter les volumes disponibles et de valoriser les produits de qualité (bio, circuits courts), le Grand Chalon a souhaité nouer de nouveaux partenariats avec des magasins du territoire susceptibles de donner leurs invendus.

C’est ainsi qu’une convention a été signée avec le magasin Biocoop de Chatenoy-le-Royal pour des dons de marchandises bio à date courte (pains, fruits et légumes). Lors de la collecte 2022, 160 kgs de denrées avaient ainsi été données au Grand Chalon et 200 € reversés par Biocoop à l’Épicerie correspondant à la marge réalisée par le magasin sur les produits collectés.