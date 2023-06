Le collectif ‘Le Soleil Bleu’, l’APAiL - Bulle Bleue et Musique et Spectacle ont célébré de la plus belle des façons la ‘Fête des Mères’

Le photoreportage info-chalon.com

Pour célébrer la fête des mères avec les mamans d’enfants différents, les trois associations Le collectif ‘Le Soleil Bleu’, l’APAiL - Bulle Bleue et Musique et Spectacle avec le soutien de la ville de Chalon, avaient organisé samedi 3 juin, à partir de 15 heures, au parc de verdure Georges Nouelle à Chalon-sur-Saône, un concert avec la chanteuse chalonnaise très connue et appréciée, Claudette Neel.

Un événement qui commençait par le discours de la Présidente du collectif ‘Le Soleil bleu’, Dominique Copreaux : « A vous, les mamans d’enfants différents et toutes les mamans, je suis devant vous émue car mon rêve devient réalité. J’avais l’idée de réaliser cette fête après vous avoir approchées, puis j’ai suivi Claudette sur internet et un jour je me suis lancée en lui posant la question : accepterait-elle de collaborer à ce projet ? Sa réponse a été immédiate, spontanée, joyeuse et énergique comme elle est dans la vie « Oui ! ». Immédiatement, j’ai contacté Solange Chevat, Présidente de l’APAil qui a répondu oui également et nous voilà aujourd’hui tous ensemble devant vous pour la même cause. Mamans, notre cœur a explosé de joie lorsque notre nouveau-né a été mis sur notre ventre et il a grandi harmonieusement pour certains, mais pour d’autres s’est installé le doute et un quotidien qui devient lourd au point de devoir renoncer au travail et aux loisirs. Au cours de ces quotidiens bousculés, vous avez payé un lourd tribut, une charge mentale accrue, parfois l’explosion de la vie familiale. En effet, on ne peut plus tout faire, tout gérer , trainer cette sensation d’être dépassée avec tout ce que vous avez à faire et cette course pour rattraper le retard indéfiniment, on a peur de ne pas y arriver. Mais si tu pars au combat, avoir un enfant autiste ou dys, c’est mener un combat et nous sommes là pour vous, pour vous aider et vous soutenir. Le Soleil Bleu a un beau projet, réaliser au sein d’un lycée professionnel une formation qualifiante en informatique pour ceux qui le peuvent et qui sera bien sûr accompagnée d’une solution de logement pour ceux qui seront loin de leur famille. Egalement, aider ces familles pour les contraintes administratives. Je tiens à remercier mon mari dont le soutien est indéfectible, la Ville de Chalon, l’équipe pédagogique du Devoir, Isabel Paulo dont nous connaissons le dévouement. L’inclusion ce n’est pas ouvrir une porte, c’est souhaiter la bienvenue. Je vous remercie ! ».

S’en suivait un message de solidarité et de fraternité lancé par les jeunes de l’association Bulle Bleue sur le thème ‘Tous Pareils’.

L’événement se poursuivait avec l’association Musique et Spectacle et sa chanteuse Claudette qui devant une assistance d’une centaine de personnes interprétait son répertoire musical.

Une bien belle fête des mères, lancée à toutes les mamans présentes à laquelle info-chalon s’associe !

Lors de cet événement, on notait la présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint et Serge Rosinoff, Conseiller Municipal, chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique

