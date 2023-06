Grosse affluence ce samedi soir à la salle des fêtes de Givry

La première partie de ce week-end placé sous le signe de Spirit of Josette s'est achevée dans une ambiance très rock au Parc Oppenheim.

Sur les trois concerts caritatifs que l'association qui se bat en faveur des personnes atteintes de la maladie de Charcot proposait en partenariat avec La Péniche, Info-Chalon en a couvert deux. Le premier, Jane in Golden Places, est un duo folk formé par deux filles, Laure à la guitare acoustique et au chant, et Céline au violon et en backing vocals.

Le second rassemble quatre rockeurs sous le nom de Scatterbrain, entre guitare électrique, basse, batterie et une alternance d'harmonica et de saxophone. Tellement survolté que la foule ne s'est pas faite prier pour quitter les sièges installés dans la salle et se déhancher face aux artistes. Le dernier, enfin, pour ceux qui avaient encore des tympans, s'appelait Les Singes (@SimianRock sur Facebook) et faisait dans le punk rock.