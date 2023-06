Vide maison, dimanche 11 juin à Oslon !

Dimanche, toute la journée dès 8 h, vide maison (partiel) chez un particulier. Articles de jardin (dont charrue à traction animale), articles de sport, vêtements neufs et occasion, petits meubles… À vous de trouver la perle !

C’est le temps idéal et la saison propice pour désencombrer notre habitation. Le principe est simple : les objets à vendre vous attendent sur place, chez le particulier.

Dimanche 11 juin, TOUTE LA JOURNÉE de 8 h à 18 h, le vide maison aura lieu à Oslon, au n° 6, route de Lans (maison aux volets verts).

Vous y trouverez entre autres choses : ancienne charrue à traction animale, articles de jardin, vaisselle, petits meubles, vêtements (robes, collants et chaussettes neufs), sacs, articles de sport (home trainer, chaussons de gym et danse) sèche-cheveux, lisseur, curling, CD, livres… Et bien d’autres articles à partir de 1 euro !

Dimanche 11 juin, de 8 h à 18 h

Vide maison

6, route de Lans, à Oslon (71380)