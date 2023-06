Rugby Tango Chalonnais : Cérémonie de remerciements aux bénévoles présents pour le Challenge Louis Brailly

Plus de 80 personnes présentes, les discours et le photoreportage info-chalon.com !

Jeudi 15 juin, à partir de 19 heures 30, à l’ Association Portugaise située 8 Avenue Salvadore Allende à Chalon-sur-Saône, Bernard Lecuelle, Président du RTC, Christophe Cabadaïs (Entraineur du RTC) et Alex Simonato (dirigeant du RTC) avaient organisé une cérémonie de soirée de remerciements à tous les bénévoles présents lors du Challenge Brailly qui s’est déroulé le dimanche de Pâques au stade Léo Lagrange pour les catégories jeunes de U8, U10 et U12.

Face à une assemblée composée de 80 personnes le Président, et l’organisateur du Challenge ont pris la parole.

Extraits des discours prononcés :

Bernard Lecuelle : « On est très contents que vous soyez toutes et tous présents pour cette soirée que l’on a organisé pour tous les bénévoles du Challenge Louis Brailly. Cette soirée, on l’a fait tous les ans mais cette année on a voulu faire un repas où vous n’avez rien à faire […] Une petite anecdote sur le Brailly, j’ai rencontré une personne en région parisienne et quand il a su que j’étais de Chalon-sur-Saône, il m’a dit : « Nous au Racing, tous les ans, on amène nos gamins au tournoi du Chalenge Brailly parce que c’est celui qui est le mieux organisé de tous les tournois que l’on connaît ! ». […] Et effectivement, grâce à vous tous ici, on a des bons retours sur notre tournoi. Au RTC nous avons une super équipe de bénévoles, pourvu que cela continue ! On est très contents aussi d’être accueillis par Carlos, qui nous reçoit ici à l’Association portugaise, c’est super car cela correspond aussi aux valeurs que l’on a de l’esprit de famille donc on est bien. C’est vraiment l’esprit de terroir et d’appartenance que l’on veut développer au RTC […] Alors passez une bonne soirée et encore merci à vous tous ! ».

Alex Simonato : « On est vraiment très contents que vous soyez là, surtout très contents que vous soyez avec nous lors du challenge Louis Brailly. Il ne faut pas oublier qu’en général on a une bonne centaine de bénévoles qui nous aident et qui travaillent sur cet événement sportif alors c’est vrai que ce soir, on a envie que vous soyez contents et heureux d’être avec nous. Donc profitez bien de la soirée et bonne soirée à toutes et à tous ! ».

S’en suivait un délicieux repas concocté par Le Food truck ‘Take Away’ de Francisco Pereira qui proposait des spécialités portugaises savoureuses !

J.P.B