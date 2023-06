La Finale des championnats de France 2023 de bûcheronnage sportif, Rookie Cup et Ladies Cup Européenne se tient en Saône et Loire.

Des championnats de France 2023 de bûcheronnage sportif STIHL TIMBERSPORTS® - commentés en live stream par l’iconique commentateur sportif Florian Gazan - au retour de 2 françaises sur les planches pour la Ladies Cup Européenne, sans oublier les 11 rookies français en lice pour la Rookie Cup Européenne; c’est tout un programme qui vous attends les 23 et 24 juin prochain dans le cadre du salon Euroforest à Saint Bonnet de Joux avec deux jours de compétitions intenses !



Deuxième manche de qualification et finale des championnats de France 2023 : Pierre Puybaret cèdera-t-il son titre de champion de France après 7 victoires consécutives ?



Les 23 et 24 juin prochain, les meilleurs bûcherons sportifs français frapperont à grands coups pour tenter de décrocher le titre de champion de France 2023 et leur qualification pour les Championnats du monde individuel et par équipe les 3 et 4 novembre à Stuttgart, en Allemagne !



Le vendredi 23 juin, douze des meilleurs bûcherons sportifs - dont le septuple champion de France Pierre Puybaret et Elie Paggin - s’affronteront autour des six épreuves phares des compétitions de bûcheronnage sportif STIHL TIMBERSPORTS®. L’objectif ? Rejoindre les 6 premiers qualifiés de la première manche des qualifications - Guillaume Maure, Cyril Marchal, Anthony Prieur, sans oublier les 3 bourguignons : Alexandre Meurisse, Pierre-Louis Poisot et Adrien Courteaux. - pour la finale des Championnats de France 2023 qui se tiendra dès le lendemain, samedi 24 juin. Le champion de France 2023 ira défendre les couleurs tricolores lors des Championnats du monde individuel tandis que les meilleurs pourront prétendre à une place dans l’équipe de France. En individuel et par équipe, ces championnats du monde auront lieu à Stuttgart, en Allemagne, les 3 et 4 novembre 2023. Les deux meilleurs de la catégorie “senior” participeront également à la Nations Cup qui se tiendra le 3 Septembre à Seefeld en Autriche.

Le retour de 2 compétitrices françaises de choc à la Ladies Cup Européenne de bûcheronnage !

Le vendredi 23 juin, les féminines seront également à l’honneur à l’occasion de la Ladies Cup Européenne. Après l’absence de françaises lors de la dernière Ladies Cup, cette année signe le retour de nos deux drôles de dames : Julia Barwicki Meyer et Aude Seel ! Elles devront affronter les 3 tchèques Jana, Karolina et Venceslava Urbanova autour de 3 épreuves à points : la stock saw, le single buck et l’Underhand Chop.



11 rookies français brûleront les planches la Rookie Cup Européenne STIHL TIMBERSPORTS®

Ce ne sont pas moins de onze Rookies français qui viendront s’affronter le samedi 24 juin sur 4 épreuves à points (la stock saw, l’underhand Chop, le single buck, et le Standing Block chop) et défendre leurs places pour le championnat du monde Rookie 2024. Parmi les sportifs à suivre tout particulièrement, aux côtés du grand favori Loïc Voinson : Vincent Rousselle qui a décroché la 3ème place de la French Rookie Cup Européenne 2022 ou encore Tim Grimal du club des Tustaïres d’Oc, en Ariège. Les deux meilleurs Rookies français de cette compétition iront accompagner les deux meilleurs à la Nations Cup en Septembre.