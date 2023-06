TOURISME EN SAONE ET LOIRE - "Les chiffres sont là pour dire que le travail paye" assure Elisabeth Roblot

"Les premières tendances de mai en Saône et Loire sont bonnes" assure Elisabeth Roblot, fière de voir que le travail mené par le Conseil départemental de Saône et Loire sur les questions de l'attractivité et du tourisme "paye". "Gites et autres hébergements affichent des taux d'occupations vraiment sympathiques. Juin et juillet sont bien partis pour faire de la saison estivale 2023, une très belle saison pour les professionnels du secteur. On a retrouvé les chiffres de fréquentation d'avant COVID".

Côté fréquentation étrangère ? "La Saône et Loire a retrouvé ses Belges, Hollandais, Allemands et Suisses. La cerise sur le gâteau, c'est que les locaux ont repris goût à la Saône et Loire et en cela, on peut dire merci à la pandémie. Parisiens, Lyonnais mais aussi du Rhône et de l'Ain plus généralement sont devenus de gros consommateurs de la Saône et Loire et on ne peut que s'en réjouir".

"Tous les efforts entrepris depuis quelques années finissent par payer. C'est à un point que certains acteurs du tourisme du département qu'on ne voyait pas auparavant nous sollicitent. Le niveau d'implication des professionnels est un vrai signe qui plaide en faveur de la politique publique portée par André Acarry et le Conseil départemental de Saône et Loire".

La poursuite du développement des webcams

La digitalisation de l'économie, y compris sur le tourisme, oblige à sans cesse être à la pointe et de répondre aux attentes des consommateurs. Ce sont déjà 9 caméras implantées à Mâcon, Autun, Tournus,Paray le Monial, Génelard, Givry, Digoin, Louhans et Cluny. Début juillet, une autre arrivera à Verdun sur le Doubs et des projets sont dans les cartons pour le Chalonnais.

Du neuf sur Route 71

"Les premiers enseignements ont été tirés sur notamment la quarantaine de bornes installées. D'ici la fin de l'année, on devrait en avoir 50 à 55 sur l'ensemble du département et on s'arrêtera là" rajoute Elisabeth Roblot. "Mais du côté du contenu, on est dans une refonte globale, avec plus d'informations et toujours une valorisation accrue de l'aspect local. De nouvelles routes vont apparaître sur les bornes et permettre ainsi à tout le monde de trouver chaussure à son pied".

Ainsi début novembre, "une nouvelle version sera dévoilée après avoir tenu compte de toutes les remarques" et de belles surprises devraient faire leurs apparitions sur lesquelles nous reviendrons.

Côté présence médiatique

La Saône et Loire n'en a pas terminé sur sa présence tout azimuth. Sur le Tour de France, l'opération sera renouvelée cette année du 11 au 23 juillet, "avec une très belle visibilité". "Depuis 2016, on est monté en puissance avec une accélération depuis la crise sanitaire. "Il faut clairement dire que la Saône et Loire avait un vrai déficit de notoriété au détriment d'autres départements plus mobilisés pour promouvoir leurs terroirs. Aujourd'hui, les chaînes nationales de télévision nous sollicitent".

"L'Objectif d'ici 2028 ? C'est une semaine en Saône et Loire".

Chiffre à l'appui, Elisabeth Roblot enfonce le clou sur la réussite de la politique d'attractivité, "c'est simple on est passé de 2,5 nuitées en 2015 à 4 en 2022. Allez fixons la barre pour 2028 à 1 semaine !".

C'est une Vice-Présidente "heureuse" qui ouvre le bal de l'été 2023 avec l'idée de mobiliser les moyens sur un autre sujet, "celui de l'attractivité résidentielle. La Saône et Loire est belle, il faut donner l'envie de s'y installer".

Laurent Guillaumé