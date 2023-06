EELV 71 soutient Les Soulèvements de la Terre et appelle à protéger les libertés publiques

La dissolution des Soulèvements de la terre marque une fuite en avant extrêmement préoccupante dans la répression et la criminalisation du mouvement écologiste.

La coalition qu’il représente, alliance des mouvements locaux et d’organisations syndicales, agricoles, environnementalistes et politiques, a permis des mobilisations historiques contre des projets dangereux pour les terres agricoles, l’environnement ou la ressource en eau. Condamné deux fois pour inaction climatique, le Gouvernement priorise la répression plutôt que l’action en faveur du climat.

En mettant en lumière les impasses du gouvernement en matière écologique par l’irruption dans le débat public des mobilisations de terrain contre des grands projets inutiles ou l’accaparement de l’eau, les Soulèvement de la Terre jouent désormais un rôle important dans le débat démocratique. Les partis politiques ne se substituent pas à la société civile qui a ses propres modes d’action, mais comme toutes les associations nous érigeons la non-violence comme principe commun.

La dissolution d’un groupement de fait mal défini crée donc un précédent qui pourra s’étendre par la suite au monde associatif et syndical.

Cette dissolution s’inscrit dans un continuum d’atteintes aux libertés publiques. Le Gouvernement n’a pas cessé de restreindre ou d’entraver les libertés des associations et de la société civile en général : contrat d’engagement républicain, extension des possibilités de dissolution, surveillance disproportionnée, procédures baillons... autant de dispositifs qui justifient toutes censures au bon vouloir du pouvoir exécutif.

Avec cette décision politique, le Gouvernement passe encore un cap dans la répression et la criminalisation des mouvements écologistes. En utilisant la loi Séparatisme pour justifier cette dissolution, il entretient une fois de plus la confusion des valeurs et entraîne, petit à petit, notre pays sur une pente illibérale dangereuse pour la démocratie. C’est pourquoi le bureau exécutif d’EELV a annoncé rejoindre le collectif des Soulèvements de la Terre afin d’engager un recours devant le Conseil d'État contre le décret pris ce mercredi en conseil des ministres.

EELV 71 renouvelle son soutien aux Soulèvements de la Terre, à la liberté́ d’expression, ainsi qu’à la liberté́ d’association, et appelle à soutenir les mobilisations à venir.

EELV 71