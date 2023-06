Le Karaté Yoseikan Budo vers un renouveau et un nouveau nom

Toute assemblée générale a pour but de faire un point sur une saison sportive écoulée et également de présenter des perspectives pour la nouvelle saison qui s’annonce dès la rentrée. Cela n’a pas échappé au club sportif châtenoyen qu’et le Karaté Yoseikan Budo lors de son assemblée générale statutaire de ce vendredi 16 juin 2023.

Autour de sa président Raphaele Jeannet et de son bureau exécutif, les adhérents essentiellement Seniors ont répondu présents et ont partagé en les approuvant les rapports sportif, financier et le rapport moral de la présidente.

Coté sportif on notera particulièrement les bons résultats des jeunes lesquels sont au nombre de 41 dans l’effectif ( les poussins aux cadets)

Coté financier une saine gestion comptable qu’il a fallu assurer compte-tenu de la baisse importante des effectifs de l’ordre de 23% ( de 110 licences à 84 pour la saison écoulée)

Un constat qui a été au coeur du rapport moral de la présidente qui, outre son analyse sur la saison écoulée, s’est attachée à donner les perspectives pour la prochaine saison. C’est une modification importante qui est proposée pour la rentrée 2023.

En effet outre les passages de grade et les compétitions auxquelles est engagé le « YOS » ( pour rester dans l’esprit), il y aura des formations d’entraineurs. Mais aussi et surtout la mise en place d’une section MMA, Pancrace. Une concrétisation qui est le fruit d’une réflexion du bureau au regard de la baisse des effectifs, particulièrement jeunes et jeunes adultes, qui se tournent vers ce type de disciplines. Une pratique qui sera mise en place à la rentrée de septembre 2023 avec une technique sous contrôle et réglementée, ce qui est souhaitable.

Le club espère ainsi palier a la baisse des effectifs et surtout retrouver du monde intéressé. C’est pourquoi l’équipe dirigeante a décidé d’investir dans une aire de combat octogonale et démontable facilement. Nous reviendrons plus en détail lors de la présentation du Forum des associations lequel a lieu le dimanche 3 septembre 2023 à Châtenoy le Royal.

Pour se faire l’assemblée générale en version extraordinaire a opté pour un nouveau du club qui désormais sera le YOSEIKAN BUDO HIX FIGHT, avec un nouveau Logo en cours de réalisation et qui sera toujours affilié à la Fédération française de Karaté.

Une décision soutenue par les élus présents, Henri Lombard, adjoint aux sports, Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et Fabrice Rignon, chargé de finances de la commune.

JC Reynaud