La Saône et Loire prend place à la station Charles de Gaulle-Etoile dans le métro Parisien

A sa place, la photo aurait été sans doute identique ! Le Président du Conseil départemental de Saône et loire a publié sur ses réseaux sociaux un clin d'oeil à la Saône et Loire depuis le coeur de la capitale. Une opération marketing en faveur de notre beau département, afin de rappeler aux Parisiens en mal d'oxygène que la Saône et Loire est à leurs portes... Une envie d'évasion à marteler, histoire de porter toujours plus haut l'attractivité à moins de deux heures de Paris.