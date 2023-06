Le CHS de Sevrey en grève ce mardi

Pourquoi se mobiliser au CHS ?

► Tout d’abord pour soutenir nos collègues de Gentiane dont l’unité ferme définitivement : Après 25 lits à Lavande, 5 à Edelweiss, 5 à Bécarre et 25 à Gentiane nous déplorons plus de 60 lits fermés à ce jour...

Nous sommes tous concernés ! Après Lavande et Gentiane, à qui le tour ? La tension hospitalière sur les admissions n’a jamais été aussi forte, ce qui n’est pas sans répercussion sur l’ensemble des services mais aussi sur l’ambulatoire.

► Quoi faire ?

► Fidéliser et attirer le personnel !

→ Nous demandons que la Direction tienne les engagements qu’elle a pris avec les représentants du personnel (stagiairisations...) et ce, dans le respect de la réglementation. (Nous rappelons que les représentants du personnel n’ont pas été consultés avant la fermeture de Gentiane).

→ Nous demandons l’exécution sans attendre du protocole d’accords SEGUR 2 (Créations de postes et stagiairisations)

→ Nous demandons une véritable politique de sécurisation des carrières envers le personnel soignant, socio-éducatif, médicotechnique, ouvrier et administratifpar des concours et stagiairisations pour les 15% des personnels précaires. Une reconsidération des postes gelés, de vraies perspectives d’évolution de carrière pour les postes à responsabilité sous-considérés ainsi que le respect des régimes indemnitaires.

► Révision de fond de la politique institutionnelle !

Les carences en personnel cumulées à la désorganisation actuelle engendrent une institution toujours plus violente envers ses agents, cette institution censée nous protéger insécurise et maltraiteàtouslesniveauxdel’échellesociale. Rappelonsquechaqueagent,quelquesoit sa fonction ou son grade représente un maillon indispensable du fonctionnement de l’hôpital.

→ Nous demandons un accompagnement individualisé bienveillant dans les nouvelles affectations des agents concernés par les fermetures de services.



→ Nous voulons un management plus humain et que cessent les pressions à tous les niveaux sur les personnels.

→ Nous demandons le respect et la sécurité pour tous. Le Chef d’Etablissement doit immédiatement mettre en œuvre tous les moyens nécessaires face aux violences en tous genres et aux trafics de drogue sur l’établissement.

→ La fermeture de lit de resocialisation serait déjà actée dans le projet d’Etablissement alors que les travaux sont à peine entamés. Nous exigeons une réelle démarche participative.

► Aux niveaux régional et national :

En Bourgogne : le doyen de l’internat de psychiatrie maintient 80% des futurs psychiatres sur Dijon ! La Saône et Loire, la Nièvre et l’Yonne sont étranglées par cette politique inacceptable qui assassine les patients et usagers de nos territoires. Malgré le dévouement de nos professionnels de terrain, le système est à la dérive faute de moyens ! Indigne d’une grande démocratie comme la nôtre !

En France : Nos syndicats luttent contre le délabrement du système de santé. Les fermetures de lits se succèdent partout faute de personnel soignant laissant à la dérive l’ensemble de la population et surtout les plus fragiles ! Une situation honteuse dans une société qui se dit solidaire, fraternelle et égalitaire quant aux soins.

Sans oublier le mépris du gouvernement envers ses fonctionnaires qui se traduit par une réforme des retraites injuste et une insignifiante revalorisation du point d’indice, des grilles C, B et A écrasées face à l’inflation galopante entrainant la paupérisation de beaucoup d’entre nous !



Venez nombreux rejoindre le mouvement le 27 juin à partir de 13 Heures

A L’ENTREE PRINCIPALE DU CHS.