Tournus : Conférence pluies et labours : archéologie de 7.000 ans d'érosion agricole présentée par Jean-Marie Blaising

Jean-Marie Blaising, un archéologue aux multiples facettes

Archéologue retraité depuis maintenant 10 ans, Jean-Marie Blaising est venu s'installer en Bourgogne pour être plus proche de ses enfants. Il continue d'exercer sa passion et de partager son savoir en organisant des conférences avec l'aide précieuse de la SAAST et du GRAT. Archéologue mais aussi auteur, il écrira plusieurs ouvrages notamment sur le Moyen-Age, une époque qu'il affectionne tout particulièrement et dont il est spécialisé puisqu'il sortira diplômé de l'EHESS en archéologie médiévale. Passionné d'Histoire et avide de découvertes, Jean-Marie Blaising explore également les dessous de notre civilisation allant de l'antiquité jusqu'au XXe siècle :"Il y a deux types d'archéologue si on veut schématiser tout ça, le premier, c'est l'aigle au regard acéré, donc l'archéologue qui étudie une époque précise et le lapin qui voit tout partout donc qui s'intéresse à plein d'époques différentes, moi, je suis plutôt le lapin", explique avec humour Jean-Marie Blaising.

Archéologue aux multiples facettes, il travailla pendant 30 ans à l'Inrap. Un métier passionnant, mais qui possède aussi des inconvénients : "A l'Inrap, on ne fait que des fouilles préventives. C'est-à-dire qu'on intervient sur des fouilles planifiées des fois 10/15 ans à l'avance. On est inclus dans un timing des fois très serré qu'il faut respecter. On doit faire des choix scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent à la poubelle parce qu'on n'a pas le temps de les faire et on essaie de choisir les choses plus importantes à traiter. On fait souvent des choix un peu draconiens, celui qui veut absolument tout faire, n'y arrive jamais donc il vaut mieux étudier correctement des choses intéressantes et tant pis pour le reste", explique-t-il.

Proche de sa région natale, Jean-Marie Blaising présentera au mois de novembre une nouvelle conférence baptisée "Les enrôlés de force de l'armée allemande dans les départements de Moselle et d'Alsace" :"Faire des trous dans le sol, c'est fatiguant à force, il faut des autorisations alors que fouiller dans des papiers, c'est plus facile", s'enthousiasme Jean-Marie Blaising.