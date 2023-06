Exposition au CCAS de Châtenoy le Royal des œuvres réalisées par les jeunes élèves de Cécile Rateau.

8 enfants, 6 filles et 2 garçons, de 7 à 11 ans, ont participé à l’animation graphisme organisé par le CCAS. L’atelier “dessin, peinture, volume” regroupe les techniques du graphisme enseignées dans le cadre de cette animation par Cécile Rateau intervenante en arts plastique. La passion de son art, elle le partage pour un mi-temps à l’école d’arts à Beaune et l’autre mi-temps pour des projets d’écoles.

Alexandra Bourgogne et Emmanuelle Baudot directrice du CCAS avait convié Vincent Bergeret maire de la ville, Jeanne-Marie Martin adjointe chargée de l’action sociale, Marie-Thérèse Boissot adjointe chargée des affaires scolaires, les parents à venir assister au vernissage de l’exposition des œuvres réalisées par les enfants, sous l’œil attentif et bienveillant de Cécile Rateau. (à gauche sur la photo)

Vincent Bergeret a été très satisfait de voir autant de monde pour ce vernissage et il a remercié plus particulièrement Alexandra qui met en place, avec son équipe, des activités tout au long de l’année pour les enfants et les jeunes, ce qui leur permet d’avoir une bonne ouverture d’esprit.

Les enfants ont pu discuter avec Monsieur le Maire tout en prenant un rafraichissement préparé par les membres du CCAS.

C.Cléaux