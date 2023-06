CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE - "Une gestion saine et un endettement maîtrisé" pour la Chambre Régionale des comptes

C'est sans doute l'un des points névralgiques de cette plénière chalonnaise pour le conseil départemental de Saône et Loire.

Le rapport 110 à l'ordre du jour est revenu à Anthony Vadot, Vice-président en charge des finances du Conseil départemental. Un rapport sur lequel la majorité départemental s'est bien évidemment félicité au regard des qualificatifs publiés : gestion saine, endettement maîtrisé, faibles risques financiers...

La Chambre régionale des comptes "valide l'ensemble des choix portés par cette majorité départementale". "C'est une gestion attentive qui a porté ses fruits. Jamais dans l'Histoire du département, le niveau d'investissement n'avait été aussi élevé, pour atteindre 179 millions d'euros en 2022".

"La situation financière du département est saine. Les produits de gestion du budget principal (99 % du total consolidé) sont passés de 527 M€ en 2016 à 565 M€ en 2020 (dont359 M€ de fiscalité propre) et les charges de gestion de 457 M€ à 474 M€ (dont 295 M€ de dépenses d’intervention sociale). La capacité d’autofinancement a en conséquence progressé de 33 % pour atteindre 86,7 M€ en 2021, soit 15,3 % en moyenne des produits de gestion. Lesdépenses d’équipement cumulées (545 M€) ont été financées par les ressources propres dont194,5 M€ d’autofinancement et 251 M€ d’emprunts nouveaux. Le niveau d’endettement(356 M€ d’encours consolidé au 31 décembre 2021) est maîtrisé (capacité de désendettement ramenée à 4 ans à cette date) et présente un faible niveau de risque financier" précise le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.

Des propos qui ont eu de quoi agacer l'opposition départementale, par la voix de Jean-Luc Fonteray, "le rapport antérieur de 2009 à 2024 évoquait déjà la notion " de gestion saine". "On sollicite sans cesse l'obligation d'information sur les autorisations de programme. Vous avez mis 6 ans à nous fournir les informations. Merci d'avoir enfin donné suite à ces exigences. Vous craignez de nous donner des informations sur vos prévisions trés floues. La gestion continue d'être saine avec des recettes qui ont augmenté significativement ces dernières années."

Face aux accusations de dissimulation de certaines données financières, André Accary a renvoyé Jean-Luc Fonteray aux pratiques des anciennes mandatures.

Info-chalon.com reviendra plus tard sur les détails du rapport de la Chambre Régionale des Comptes

L.G