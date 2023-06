CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAÔNE ET LOIRE - Petite leçon entre cigales et fourmis

C'est une situation quasi inédite dans la gestion d'une collectivité locale. Une opposition départementale qui dénonce l'absence de dépenses et de projets ambitieux pour le département. Une situation totalement paradoxale au regard de ce qu'il se produit traditionnellement. Accuser les fourmis d'être trop fourmis ! C'est en substance les propos formulés par Jean-Luc Fonteray à l'encontre de la majorité départementale d'André Accary.

La présentation du compte administratif 2022 a soulevé les commentaires de l'opposition dénonçant une gestion petits bras. "La marge brute a dépassé de 30 % les prévisions". Jean-Luc Fonteray a fustigé "l'absence d'ambitions" alors même que jamais le département de Saône et Loire n'a autant investi.

Michel Duvernois, conseiler départemental de Gergy et Anthony Vadot -Vice Président en charge des finances, ont insisté sur le fait que les perspectives ne sont pas au beau fixe. Entre les audaces voulues par l'opposition départementale et l'avenir qui se dessine en terme de prévisions, "il était opportun de garder des marges de manoeuvre" face à d'éventuelles heures sombres socialement.

Evelyne Couillerot pour l'opposition départementale a insisté sur la faiblesse des engagements départementaux sur les EHPAD ou sur les problématique du handicap, considérant qu'un certain nombre de bénéficiaires potentiels ne font pas les démarches compte tenu "de la difficulté des démarches ou de la méconnaissance des dispositifs et du reste à charge". Une économie réalisée finalement par le Conseil départemental qu'Evelyne Couillerot a dit regretter.

"Je vous remercie M. Fonteray mais je n'ai pas votre talent"

"Vous aviez tout prévu, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation... désolé mais je n'ai pas votre talent" a lancé ironiquement André Accary.

"Je préfère la situation de la Saône et Loire à celle d'un certain nombre de départements. Si on vous avez écouté, on serait en faillite aujourd'hui. D'autres départements ne pourront ni investir ni s'endetter, nous on poursuivra notre accompagnement mais c'est grâce à cette prudence qu'on peut le faire. L'année prochaine ? La situation sera peut-être différente sur l'endettement."

Ce jeudi, les fourmis ont remporté la mise de toute évidence, histoire d'envisager l'avenir avec un peu de sérénité.

Laurent Guillaumé