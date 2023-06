Delphine Peytavi a présidé sa dernière assemblée générale de l’association Multi’Gym, elle a cédé son poste de présidente.

Une très forte participation des membres de l’association pour cette assemblée générale qui s’est déroulée le 14 juin 2023 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal. Delphine Peytavi a siégé pour la dernière fois au poste de présidente de l’association.

Delphine Peytavi a ouvert l’assemblée générale par des remerciements adressés à Henri Lombard, adjoint, fidèle aux AG de Multi’Gym. L’ordre du jour énoncé et approuvé par les membres, la présidente a rappelé que le quorum était atteint et elle a fait valider le procès-verbal de la dernière AG.

Une grosse part de son exposé a été consacrée à la présentation des activités en passant par un trombinoscope lors de la présentation des 10 coaches et animateurs dont certains étaient présents à cette assemblée générale. Toutes les activités proposées par Multi’Gym que Delphine Peytavi a admirablement décrites, peuvent être retrouvées sur leur site, du Yoga à la sophrologie en passant par le postural-ball ou la Zumba et les autres activités, chaque fois la présidente a présenté l’animateur ou l’animatrice. L’association c’est aussi la vie de la ville par une participation aux divers évènements (forum, monuments, octobre rose…). Comme elle a expliqué, il n’y a pas de cours sans coach et il faut bien les payer, c’est pourquoi l’association a adhéré à l’APSALC qui gère la formation et les paies.

Après la présentation du bureau 2022/2023 ainsi que le comité directeur, elle a terminé son rapport moral en remerciant les adhérents, les bénévoles et tous ceux qui aident et participent au bon fonctionnement de l’association.

Maryse Geniaux, trésorière de Multi’Gym, a fait la présentation de divers comptes, comptes laissant apparaitre un solde positif, preuve d’une trésorerie saine et d’une bonne gestion des comptes.

Alain Rodet, secrétaire, a présenté une modification du règlement intérieur suite à l’évolution de la loi concernant le certificat médical qui ne sera plus demandé aux adhérents à compter de l’année prochaine.

Il restait un des points les plus difficile à traiter avec la démission simultanée de la présidente Delphine Peytavi et de la trésorière Maryse Geniaux. Des candidats au sein même du comité avaient postulés ne laissant pas ces deux postes clés de l’association vacants.

La présidente, lors de ce point de l’ordre du jour, a rappelé que déjà à la dernière AG, elle devait arrêter mais faute de candidats et candidates, elle avait poursuivi mais que pour cette année, sa décision était définitive et elle en a expliqué les raisons.

Maryse, elle, a souhaité se retirer après 20 ans à la tête de la trésorerie et elle a laissé sa place en démissionnant de son poste de trésorière.

Juste pour mémoire, Maryse a récemment reçu la médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Pour les remercier, elles ont reçu chacune une composition florale

La parole a été donnée à Henri Lombard qui a exprimé ses regrets de voir Delphine et Maryse démissionner. Il les a félicitées pour la bonne gestion de l’association et comme aux autres associations, il leur a précisé que les subventions venant du Grand Chalon seraient traitées en direct.

L’assemblée générale s’est terminée par un petit moment convivial.

Le nouveau comité s’est réuni le 21 juin pour élire les membres du bureau qui se compose dorénavant comme suit :

Nouvelle Présidente : Marie-Odile Nodet. Toujours en activité professionnelle, elle est adhérente à Multi’Gym depuis septembre 2012 et pratique actuellement trois activités : Le renforcement musculaire, le Postural Ball et la randonnée sportive. Elle a trouvé dans l'association Multi’Gym Châtenoy-le-Royal le parfait équilibre entre sport et convivialité et c'est dans cet esprit qu'elle a accepté ce mandat de 4 ans. Pour assurer la bonne continuité de fonctionnement de Multi’Gym, Marie-Odile qui était Vice-Présidente cette saison, est donc prête à prendre la relève. Elle est entourée d'un Bureau et d'un Comité avec plusieurs nouvelles personnes.

Alain Nodet : « Nous sommes très heureux de les accueillir et cela va permettre de conserver la bonne dynamique de l'asso. Le fonctionnement global de notre association restera identique à celui des saisons précédentes avec cependant une nouveauté importante : la suppression du Certificat Médical pour être adhérent. Un grand merci aux animatrices, animateurs, bénévoles, élus et à tous ceux qui, par leur action, aident l'association au service de ses adhérents. »

Trésorière : Raphaëlle Fulchiron

Trésorière Adjointe : Magali Fraysse

Secrétaire : Jean-Pierre Boniface

Secrétaire Adjoint : Alain Nodet

Membres au Comité Directeur 2023-2024 (en plus du bureau)

Pascale Maudet

Sylvie Boniface

Sylvie Leger

Marie-Jo Derode

Françoise Perrot Cornu.

C.Cléaux