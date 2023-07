Virey-le-Grand : l’ensemble vocal Marie Nodier donne un concert ce samedi 8 juillet

L'EVMN est composé de 33 choristes amateurs dont les particularités sont la diversité et l'éclectisme.

Le répertoire est composé de telle manière qu'il surprend l'auditoire, alternant le chant a cappella et les interprétations avec accompagnement d'instruments à cordes : guitares, mandoloncelle, dulcimer, violoncelles, harpe et percussions.

Au programme :

Chants médiévaux et Renaissance, chants traditionels.

Chansons françaises.

Chants du monde

Cette joyeuse troupe chante en 8 langues différentes.

Chansons pop-rock et folk anglo-saxonnes.

La direction de ce chœur est confiée à Jean-Jacques DORIER, originaire de VIREY le GRAND . Chanteur baryton et multi-instrumentiste, il est également fondateur de nombreux ensembles vocaux et musicaux depuis1983 en France et en Belgique.