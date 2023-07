Le Parti de Gauche réclame «égalité et justice dans tout le pays»

Communiqué du Parti de Gauche de Saône et Loire



Nahel, a été tué par la police le 27 juin 2023 à Nanterre. Les violences policières répétées ne sont pas des erreurs ou des bavures, mais les conséquences d’un système policier autoritaire contre toutes les protestations citoyennes, largement favorisées par un arsenal législatif récent qui facilite l’usage d’armes de guerre jusque dans les situations les plus banales comme un simple contrôle de papiers.

Le PG 71 apporte toute sa solidarité à la famille de Nahel et à ses proches, et de manière plus globale son soutien aux familles de victimes de violences policières et aux collectifs luttant pour la justice et la vérité. Il se joint à d’autres organisations locales en invitant à venir manifester pacifiquement Place Lamartine à Mâcon ce samedi 8 juin à 11h. Contre les violences policières et la montée des autoritarismes, faisons entendre une autre voix.

Des enquêtes et des rapports ont établi l’existence de pratiques policières discriminatoires à l’endroit des jeunes hommes racisés des quartiers populaires. Lorsqu’ils sont perçus comme « noirs » ou « arabes », la probabilité qu’ils soient soumis à un contrôle d’identité est, pour les premiers, 6 fois plus élevée que pour les personnes identifiées comme « blanches », et 8 fois pour les seconds ; le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme allant jusqu’à condamner les « profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale » au sein des effectifs français de maintien de la Paix, malgré les négations du Président et du gouvernement. Cette brutalisation du maintien de l’ordre à la française a été condamnée par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.

Après les actions contre les mégabassines, avec à l'issue la dissolution des Soulèvements de la Terre et la poursuite assumée par Emmannuel Macron de politiques écocidaires, le PG 71 ne peut rejoindre à présent le mouvement populaire de condamnation des révoltes des derniers jours, révoltes que nous considérons comme légitimes. Nous demandons au contraire que les véritables responsables de ces désordres rendent des comptes, ainsi au sujet des discriminations, du racisme et des violences policières systémiques.

Le PG 71 réaffirme que pour assurer la tranquillité publique et la sûreté de tous, le Pays a besoin d’égalité et de justice dans l’accès à des services publics privilégiant l’éducation, la santé, la culture, le plein emploi en lieu et place d’une politique du tout répressif. Il réclame dans l’immédiat :

Le retour des « gardiens de la Paix » à la place des « Forces de l’Ordre », avec la révision complète de la doctrine française du maintien de la sûreté publique,

L’abolition de la loi Hollande-Valls-Cazeneuve du 28 février 2017 qui autorise, entre autres, les policiers et gendarmes à ouvrir le feu en cas de refus d’obtempérer,

Le remplacement de l’IGPN par un organisme réellement indépendant, capable de mettre sur un même pied d’égalité et de justice les citoyens et les gardiens de la Paix,

La suppression de l’armement militaire des agents de sûreté publique (LBD, grenades de désencerclement, fusils d’assaut, ...), qui participe à une surenchère des niveaux de violence,

L’obligation des caméras-piétons et la fin du profilage ethnique,

La suppression de la cagnotte immonde pour soutenir le tueur présumé,

L’arrêt des comparutions immédiates et des condamnations arbitraires à la prison ferme, sans preuve et pour l’exemple, des jeunes arrêtés récemment

La dissolution du syndicat de police France Police qui s’est félicité de la mort de Naël ainsi que d’Alliance et de l’UNSA-Police qui ont appelé à une guerre contre les jeunes révoltés, allant jusqu’à les qualifier de « Hordes sauvages » et de « nuisibles ».

* Le Parti de gauche est un membre fondateur de La France Insoumise et dispose d’une autonomie dans l’écriture de sa ligne politique et de ses prises de positions.