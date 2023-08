AVIS DE DECES - Madame Marcelle BRÉDY née RENAUD

VENELLES - CHALON-SUR-SAÔNE



Evelyne et Maurice JOYAUX,

Josiane et René BRÉDY,

ses enfants ;

Nicolas et Anne-Gaëlle,

Laurent et Sylvie, ses petits-enfants ;

Elisa et Aurélie, ses arrière petites filles ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelle BRÉDY

née RENAUD

survenu le 4 août 2023 à Aix-en-Provence à l'âge de 101 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 11 août à 15 heures, en l'église de Saint Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône.