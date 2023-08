En Normandie, la Maison du biscuit, "un truc à rendre fou"...

Version sucrée, version salée, ça se croque, ça se suce, ça se boit, ça se déguste... la Maison du Biscuit à Sortosville en Beaumont dans la Manche a de quoi rendre tout simplement fou. Le panel de produits proposés est tellement dense que vous ne savez pas où donner de la tête. De l'extérieur, les façades d'antan donnent le ton et vous invitent déjà à vous imprégner de ce petit goût des épiceries de nos grands-parents mais déjà le ton est donné...

Et puis vous franchissez le seuil de la porte et là vous tombez dans un méli-mélo de couleurs, de saveurs, d'odeurs... Tous vos sens sont surexités au point qu'il faut sacrément résister pour ne pas succomber... et puis malgré toutes vos tentatives de résistances, vous plongez les mains dans les étals dont le nombre est incalculable.

Des gâteaux, pour les grands ou pour les petits, des saveurs dont le nombre est tellement grand qu'on arrive même plus à se rappeler leurs importances. Si la Maison du Biscuit devait se contenter de biscuits mais c'est bien là le problème pour les épicuriens que nous sommes. Parce que la Maison du Biscuit, c'est la garantie de trouver le plaisir pour son palais... et si tel ne devait pas être le cas, c'est que franchement vous le faites exprès !

De la vaisselle, des alcools, des boissons non alcoolisées... le savoir-faire à la française dans ce qu'il a de plus bon se trouve condensé dans les centaines de mètres carrés de la Maison du Biscuit. C'est sans doute là le résultat du succès du lieu qui affiche plus d'un demi-million de visiteurs par an, une cinqunantaine de salariés et un chiffre d'affaire à faire pâlir bien des pâtissiers ! C'est à un point tel d'ailleurs que les patrons ont été conviés à l'Elysée cet été pour porter les couleurs du savoir-faire de ces pâtissiers français qui connaissent un succès sur plusieurs générations.

Enfin si franchement vous n'êtes pas subjugué par la boutique, vous avez un salon de thé qui vous attend du mardi au dimanche.

Franchement, bravo à la famille Burnouf pour cette belle aventure gourmande qui nous aura totalement "scotché".

Laurent Guillaumé