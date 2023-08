« L’Icône fenêtre du ciel » une exposition à l’Evêché d’Autun du 26 au 30 aout 2023

Dimitar Elenov, artiste peintre né en1976 en Bulgarie où il vit et travaille présente durant cinq jours, dans l’Evêché d’Autun, 1 place Cardinal Perraud, une exposition de ces oeuvres baptisée « L’Icône fenêtre du ciel ». Un ensemble d’image de la Vierge dans l’iconographie orthodoxe. L’artiste sera présent durant toute l’exposition et se fait une joie de rencontrer ses visiteurs.

Il a étudié au lycée des Beaux-Arts de Plovdiv, puis à l'Académie de Musique, Danse et Beaux-Arts dans la même ville. Il termine sa formation universitaire en 2000. De 2009 à 2014, il enseigne comme assistant dans la spécialité peinture à l'Académie de Musique, Danse et Beaux-Arts de sa ville natale.

Depuis 2014, il travaille comme art-thérapeute à la Caritas à Kuklen, petite ville près de Plovdiv. Il se consacre à l'iconographie depuis 1998, travaillant sur bois selon la technique classique et utilisant aussi des techniques mixtes.

L’écriture d'icônes est un art strict, canonique et, à première vue, conservateur. Développé et préservé pendant des siècles, transmis du maître à ses élèves. C'est une sorte de connaissance secrète, car elle n'est écrite complètement nulle part. L'icône est un objet sacré et chaque partie de celle-ci a une signification symbolique.

JC Reynaud



Exposition pouverte les 26, 27, 28, 29 et 30 aout 2023, de 14h à 18h30 à l’Evêvhe d’Autun, 1 place cardinal Perraud à Autun