AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Michel RÉPY

Chalon sur Saône, Saint-Micaud, Savianges, Dampierre les Bois (25),



Bernard et Michèle Répy,

Daniel et Jeannick Répy,

Maurice et Denise Répy,

Christiane et Rémi Rosier,

Ses frères, sœur, belles-sœurs et beau-frère ;

Ses neveux et nièces,

Ainsi que toute la famille,

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel RÉPY

Survenu à l’âge de 74 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 14 août 2023 à 14h30 en l’église de Saint-Micaud.

Jean-Michel repose à la chambre funéraire de Buxy et sera visible à partir du vendredi 11 août à 14h.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir Alice et Marcel, ses parents et remercie le personnel des services hémodyalise et oncologie du centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

