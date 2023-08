Fête du village de Chatenoy-en-Bresse : rendez-vous au parc du château ce dimanche 20 août de 11h à 18h

Au programme :

*À partir de 11h : BIENVENUE dans le parc pour installer vos pique-niques

Des pains cuits dans le four à pain seront vendus.

Frites, saucisses et hot dogs vous seront également proposés à la vente. Vous pourrez acheter gaufres et boissons pour compléter votre repas.



* Animations de la journée



Présence d'un manège avec chasse aux canards et barbe à papa (celui-ci sera en activité dès le vendredi)

- balades en rosalie

- jeux anciens

- pétanque : cibles de pointage - découverte de jeux de cartes

- atelier de fabrication de petits pots décorés et bracelets - exposition de motos

- exposition de tableaux

- intermède musical à 15h

- présentation de chiens (Epagneuls de Saint-Usuge) et démonstration