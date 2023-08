GOLF  - Les jeunes Léandre et Faustine Planté s’adjugent l’édition 2023 de la coupe Monsieur Store

Les golfeurs chalonnais sont en ce moment en vacances. La première partie de la saison 2023 s’étant achevée le 8 juillet dernier à l’occasion de la coupe Monsieur Store et la reprise étant d’ores et déjà programmée le samedi 9 septembre prochain avec le trophée Mercedes Benz.

Occasion pour Info Chalon de faire un retour sur quelques rendez-vous marquants inscrits au calendrier du Golf de la Roseraie.

Une joyeuse ambiance…

En ce deuxième samedi de juillet a donc eu lieu la coupe Monsieur Store… Et, comme chaque année depuis la création de cette épreuve en 2015, l’ambiance a été au top. Sous l’impulsion de Rémi Molard, le sympathique directeur de l’agence de Chalon, accompagné par sa dynamique équipe de joyeux drilles. Dès le petit déjeuner servi à 8 heures et précédant un départ en shot gun fixé à 9 heures jusqu’au convivial repas partagé sous le chapiteau à partir de 15 heures. Un repas préparé par Enfaim Traiteur et à l’issue duquel furent proclamés les résultats par Jonathan Bidault, qui assurait ce jour-là la remise des prix, généreusement dotée.

Trente-quatre équipes

Si la semaine précédente, lors de la coupe SUMA Audi, la météo avait été relativement british, en ce 8 juillet 2023 il faisait plutôt un temps que l’on rencontre d’habitude sur les parcours du Maroc et du Moyen Orient. Ce qui n’a pas empêché la participation de grimper jusqu’à près de soixante-dix joueurs. Une belle présence, dont s’est réjoui l’ami Rémi. Outre le Golf de la Roseraie, étaient représentés ceux d’Avoise, de Mâcon La Salle, de Roncemay, ainsi que du golf normand de la Côte des Isles et du golf haut-savoyard du Lac d’Annecy.

Disputée en scramble à 2, l’édition 2023 de la coupe Monsieur Store a vu la victoire de Léandre Planté qui faisait équipe avec sa sœur Faustine. Auteurs de six birdies compensant trois bogeys, les deux espoirs de l’AS Golf ont devancé d’un coup l’expérimenté Montchaninois Alfredo Longobucco, associé au Chalonnais Quentin Spyrojannopoulos, un joueur en pleine progression.

Parallèlement à la compétition proprement dite étaient organisés deux concours annexes. Victorieux avec sa sœur Faustine en brut et en net, Léandre Planté a remporté également le concours d’approche en réalisant 0,45 m au trou n°5. Le concours de drive étant gagné chez les messieurs par Arnaud Dieux et chez les dames par Françoise Périer.

Les résultats

Brut : 1. Léandre Planté (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 39, 2. Alfredo Longobucco (Avoise) - Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) 38.

Net : 1. Léandre Planté (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 48, 2. Dominique Boulisset (Chalon) - Gaétan Dufeu Prévost (Roncemay) 44, 3. Marc Gely (Chalon) - Gilles Beaufay (Chalon) 43, 4. Eric Planté (Chalon) - Virginie Planté (Chalon) 43, 5. Paul Georges Antunes (Auvergne-Rhône-Alpes) - Philippe Barnay (Chalon) 42, 6. Françoise Perier (Chalon) - Chantal Vercelli (Chalon) 42, 7. Esteban Castellon (Chalon) - Côme Longinotto (Chalon) 41, 8. Jean-Pierre Martin (Chalon) - Josiane Droux (Chalon) 41, 9. Alfredo Longobucco (Avoise) - Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT