Les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté : une Relance Engagée et Dynamique !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 13 juillet 2023, dans le cadre d'une élection régionale, le nouveau Coordinateur régional des Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté a été élu. Arnaud Bordes, ancien animateur fédéral des Jeunes Socialistes de Côte-D’Or, a recueilli 62 % des voix des délégué·e·s régionaux, endossant désormais le rôle Coordinateur régional des Jeunes socialistes de Bourgogne-Franche-Comté (eq Président des JS de BFC).

Arnaud Bordes a exprimé sa gratitude, déclarant : « La mission pour laquelle j’ai été élu m’honore. Je l’assumerai avec passion et détermination au nom de tous les jeunes socialistes de Bourgogne-Franche-Comté ».

En tant que Coordinateur régional, Arnaud Bordes se verra confier des responsabilités majeures, parmi lesquelles la formation des militant·e·s, l’animation politique des fédérations, l'élaboration de la politique régionale des jeunes socialistes, l’organisation de débats et conventions, la refonte et la consolidation des fédérations et la médiation des conflits internes.

Pour soutenir le Coordinateur régional dans ses fonctions, un comité composé de quatre membres a été établi :

• Monjia Berguiga (71), Coordinatrice à la formation et bien-être militant

• Alexandre Job (39), Délégué aux fédérations et à l’organisation

• Florent Ringenbach (25), Délégué aux finances

• Julien Jacquet (89), Délégué aux relations publiques et aux commissions

Face à la montée du Rassemblement National, Arnaud Bordes insiste : « Il est crucial de renouer avec les jeunes de tous nos territoires, ruraux comme urbains. Face aux fausses réponses du RN, nous devons proposer des solutions justes et équitables ! »

Afin d'impliquer activement les jeunes dans ces efforts, les Jeunes Socialistes ont créé trois nouvelles commissions de réflexion pour favoriser la collaboration et la participation :

1) Commission de Lutte contre l'extrême droite : Cette commission est dédiée à la déconstruction des discours de l'extrême droite et à la proposition d'alternatives progressistes.

2) Commission d'Intégration de la jeunesse en politique : Cette commission vise à trouver des moyens d'encourager et de faciliter l'engagement des jeunes dans le processus politique.

3) Commission de Ruralité et quartiers populaires : Cette commission est axée sur la promotion de l'équité et de l'inclusion dans toutes les zones géographiques.

Le nouvel coordinateur régional précise que « La question ne réside plus dans la réélection d'Emmanuel Macron, mais plutôt dans l'identité de son potentiel successeur ! »

Nous invitons tous les jeunes de moins de 30 ans à rejoindre une commission en s'inscrivant via ce lien. C'est une opportunité unique de façonner l'avenir de la Bourgogne-Franche-Comté.

En Saône-et-Loire, la Fédération des Jeunes Socialistes, animée par Enzo Coiffier, œuvre pour diffuser nos combats auprès du plus grand nombre. N'hésitez pas à les contacter pour les rejoindre et participer à notre lutte pour la justice sociale, écologique et économique ! Arnaud Bordes déclare : « Notre mouvement est décentralisé, car nous croyons en l'intelligence collective. »

Il est temps d'agir. Nous encourageons tous les jeunes à saisir cette opportunité pour participer à un changement durable. Ensemble, nous pouvons faire une différence ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui et ajoutez votre voix à la table. L'avenir est entre nos mains.

Arnaud Bordes

Coordinateur Régional des jeunes socialistes de Bourgogne-Franche-Comté