AVIS DE DECES - Madame Denise MAGNIEN née MATHEY

COUCHES - CHALON-SUR-SAÔNE



Bernadette, Marie-Claude (†), Marie-Dominique, Sylvie et Emmanuel, ses chers enfants ;

Olivier et Chrystel, Sabine et Fabrice, Romain,

ses chers petits-enfants ;

Marine et Julien, Baptiste et Manon, Ilona,

ses arrière-petits-enfants adorés ;

Elya, son arrière-arrière-petite fille adorée ;

ses neveux et ses nièces ;

ses cousins et ses cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise MAGNIEN

née MATHEY

survenu le 22 août 2023,

à l'aube de ses 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 29 août 2023, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône.

Priez pour elle.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.