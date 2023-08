Jawed et Séverine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux par le premier magistrat, l’échange des consentements en présence de leurs témoins Bixente Cavard, Laurent Garcia, Chantal Badot et Cécile Bordet, les jeunes époux, les témoins et le premier magistrat de la commune ont signé le registre de mariage civil.

Les époux ont ensuite échangé leurs alliances.

Pour terminer cette cérémonie, Vincent Bergeret a lu le sympathique message de Johanna Rolland maire de Nantes adressé à Jawed et Séverine.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

C.Cléaux