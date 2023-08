LES THERMES DE SANTENAY : Faut-il s’inquiéter de la fermeture provisoire ? Interview de Bernard Riac, PDG du groupe ValVital

L’établissement thermal de Santenay est fermé depuis vendredi 25 août pour raison sanitaire, après deux cas de légionellose dans le village. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de cette fermeture ?

Bernard RIAC : La fermeture obéit au principe de précaution : pour l’instant, il n’y a aucune analyse qui démontre la présence de la bactérie legionella dans l’établissement thermal, puisque toutes les analyses, jusqu’à la fermeture provisoire, étaient bonnes. En fait, il y a eu 2 cas de légionelloses dans le village, de personnes qui ont fréquenté les thermes. Dans ce cas, le principe de précaution veut qu’on ferme à la moindre suspicion, dans l’attente de nouvelles analyses. Et nous acceptons ce principe de précaution car il garantit la sécurité de nos curistes. On en est là. Jusqu’à vendrdi, toutes les analyses étaient bonnes, sans quoi nous aurions fermé avant !

Justement, en temps normal, quelle est la fréquence des analyses d’un établissement thermal ?

Nous avons un double contrôle. Des analyses sont effectuées quasiment chaque semaine en autosurveillance, et une fois par mois avec l’ARS (Agence régionale de santé). Il n’y a rien de plus surveillé qu’un établissement thermal au niveau de l’eau : il est impératif d’assurer une sécurité parfaite sur le plan sanitaire. Surtout la partie médicale, c’est-à-dire la partie curiste, parce que l’eau qui est utilisée – celle de la source – n’est absolument pas traitée. C’est donc une eau fragile, c’est pourquoi on fait des “sanitations”, c’est-à-dire des traitements des canalisations et tuyaux qui sont faits pendant la nuit.

Depuis la fermeture, quelle procédure est mise en place ?

On refait toutes les analyses. Nous avons déjà eu une concertation avec l’ARS : elle autorise la réouverture de l’espace aqua-détente dans le courant de la semaine. En ce qui concerne les cures, nous attendons sa décision en fin de semaine.

Les décalages des cures posent-ils des problèmes administratifs ? Quelles solutions pour les curistes qui avaient réservé depuis longtemps ?

La procédure est partout la même. Pour les curistes qui ont la possibilité de rester sur place, on prolonge la cure. Pour ceux qui ne peuvent pas, elle sera interrompue, malheureusement, ils n’auront qu’une partie des soins. Ils sont alors facturés et remboursés en fonction du temps passé.

En résumé, quand situez-vous la date de réouverture ?

Dès cette semaine, c’est quasi certain, on aura une réouverture de toute la partie aqua-détente. Pour les cures, nous attendons encore la fin des analyses et le feu vert de l’ARS : elles pourraient rouvrir la semaine prochaine s’il n’y a pas de problème détecté entre-temps.

Ce qui est certain, c’est que l’ouverture sera la garantie d’une hygiène absolue pour nos clients. Le principe de précaution montre bien que la sécurité à 100 % est appliquée.

La station de Santenay est récente, elle est prisée semble-t-il ?

Oui, absolument. La station de Santenay est toute neuve, elle a ouvert en 2021, il y a moins de 3 ans. Elle connaît un succès croissant puisqu’on fait une belle année avec une progression importante du nombre de curistes (+ 25 %). Mais le plus important, c’est le taux de satisfaction des curistes, qui est parmi les plus élevés de nos 15 stations. C’est une grande satisfaction pour nous.

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Interview réalisée le lundi 28 août 2023

Photo fournie par ValVital

Thermes de Santenay ValVital

5, avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 04 79 35 38 50

Mail : santenay@valvital.fr

Site : ValVital Santenay