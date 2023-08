Une belle fréquentation ce samedi de fête 26 août organisé par le CCAS de Crissey.

Le samedi après-midi la fête a continué, non pas avec l’esprit "guinguette", mais avec l’esprit jeux pour tous, organisée par le CCAS de la commune.

Pour animer cet après-midi, les pompiers de la caserne de Crissey étaient présents. Ils avaient préparé un parcours du "combattant", ceux et celles qui le voulait pouvait revêtir la tenue de sapeur pour faire l’exercice.

Pas si simple que ça de franchir les obstacles avec un équipement qui pèse environ 10kg plus un tuyau à tirer sur un parcours constitué de haies, d’un tube qui parait si petit que l’on a l’impression de ne pas pouvoir passer dedans avec le casque et l’EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Le tir à l’arc animé par les archers du club de Chalon a attiré beaucoup de monde. Enfants et adultes ont voulu tester leur adresse et tenter de planter la flèche dans le centre de la cible. Le club de Chalon compte 72 archers dont 2 ont participé au championnat de France, un des deux a terminé 5ème en arc classique et David, présent sur le stand à Crissey, lui, a concouru en catégorie arc à poulie.

Petits et grands, installés dans la superbe calèche tirée par deux chevaux, sont partis faire une balade dans Crissey, un moyen de locomotion beaucoup plus calme qui permet de découvrir ou redécouvrir sa commune.

Les élèves de 3ème du collège Jean Villard étaient là pour aider à tenir les stands, ce sont des fidèles aux diverses manifestations qui ont lieu à Crissey. A la rentrée septembre, ils vont rejoindre leurs lycées en classe de seconde.

Il n’y a pas de fête sans le fameux "défi", malheureusement les équipes étaient plutôt rares mais les 4 équipes participantes se sont données à fond pour gagner. L’équipe gagnante était composée de Laëtitia et Clara, Camille et Dina ont terminé seconde, Enzo et Flavio 3ème et Geoffrey avec Hugo 4ème.

Les récompenses ont été remises par Pascal Boulling maire de Crissey et Catherine Lauriot 1ère adjointe.

A Crissey les bonnes traditions de fêtes restent bien présentes avec le dimanche matin un vide grenier et le lundi après-midi un concours de lyonnaise ouvert à tous organisé par le club de boule de la commune.

Pour bien terminer ce samedi de fête organisé par le CCAS, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux

Crédit photos : CCAS Crissey/C.Cléaux