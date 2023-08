Traditionnelle rencontre de lyonnaise, le lundi de la fête patronale, organisée par les boules de Crissey.

Les as de la glisse urbaine ont rendez-vous au Skatepark des Prés Saint-Jean et au parc Georges Nouelle cette semaine pour la 2ème édition de Chalon en Roue Libre

FETE DE LA VIGNE GIVRY - Découvrez tout le programme et les modalités d'accès

6 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce mardi

178 et 175 km/h, les gendarmes de Saône et Loire ont procédé à deux rétentions de permis

ALPE D'HUEZ - On est passé de 30°c jeudi dernier à 10 cm de neige

Jawed et Séverine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Rugby : Un très bon match de préparation entre Chatenoy et Louhans

Nouveau sur le marché du dimanche à Chalon : Avec la société ‘Larivière’, venez savourer une bonne paëlla et un bon couscous

« Les pépettes en 4L » : Melanie et Tessa, deux jeunes chalonnaises, se lancent dans l’aventure 4L Trophy 2024

Quand soudainement on se rend compte que ca va coincer sur le parking du cinéma

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’