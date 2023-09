A la rencontre de L’école du chat

Dans le cadre du Forum de la vie associative et sportive organisé ce samedi 2 septembre, info-chalon a rencontré l’équipe de L’école du chat, présente sur place, composée d’Alexandra Vyncke, Présidente de l’association, d’Isabelle Guérin, Secrétaire et famille d’accueil et d’Ophélie, également famille d’accueil et très présente sur le terrain pour organiser les trappages.

L’association existe depuis 31 ans et travaille avec deux vétérinaires-partenaires. Les trappages de chats n’ont pas seulement lieu à Chalon-sur-Saône mais aussi sur les communes voisines comme Saint-Rémy, Lux… « En ce moment, il y a beaucoup de chatons à biberonner », nous informe Isabelle et l’association recherche des familles d’accueil.

Socialisés, ces chatons (une vingtaine en ce moment) sont ensuite proposés à l’adoption (165 euros comprenant : identification par puce électronique, vaccins, déparasitage + bon de stérilisation à 6 mois). L’adoption a lieu après signature d’un certificat d’engagement et d’une pré-visite à domicile. Pour son bien-être, le besoin et vécu de l’animal est bien évidemment pris en compte dans ce processus d’adoption.

Tous les chatons à adopter sont visibles sur FB Association école du chat de Chalon-sur-Saône. Plus de renseignements : lecoleduchat71@free.fr

SBR