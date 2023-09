CONSEIL MUNICIPAL - Friture sur la ligne au sein de la majorité municipale de Givry

C'est à se demander si une malédiction ne frappe pas la salle du conseil municipal de Givry depuis quelques temps ? Alors que rien n'est censé entraver la quiétude du chef-lieu du canton, voilà un énième rebondissement politique au sein de Givry. Au coeur du sujet, un moment de tension entre Sébastien Ragot, maire et Jean Lanni, 2e adjoint. Deux figures majeures du conseil et deux figures qui avaient permis de renverser la table lors de la précédente mandature pilotée par Juliette Méténier-Dupont. Bis repetita ?

Il est encore trop tôt pour le dire mais le résultat du vote de jeudi soir (13 en faveur de Jean Lanni, 11 en faveur de la décision du maire), au sein du Conseil municipal, place Sébastien Ragot dans une période d'instabilité. Le point 3 à l'ordre du jour du conseil visait à retirer à Jean Lanni son "titre " d'adjoint au maire, après que sa délégation eut été retirée en juillet dernier. Une procédure valable uniquement sur décision du conseil municipal.

La rue de Dracy met le feu aux poudres

Ce samedi à l'occasion de l'inauguration de la fin de travaux de la rue de Dracy, des banderoles "Merci Jean" sont venues fleurir le parcours. Des banderoles marquant l'ambiance au sein de la commune, et qui ont du interroger un certain nombre de participants.

Un sujet que Jean Lanni revendique avoir maîtrisé de bout en bout sans finalement obtenir une mise en avant officielle. Le carton d'invititation intitulé aux noms de Sébastien Ragot et de Baptiste Nugues, conseiller délégué en charge de l'urbanisme aura sans doute été la goutte d'eau de trop pour Jean Lanni.

Qu'est ce qui est reproché à Jean Lanni ?

Info-chalon.com s'est procuré les différents échanges entre Sébastien Ragot et Jean Lanni, précisant les raisons de cette soudaine tension Givrotine. Concrètement, le maire reproche à son adjoint, "une attitude de critique générale" vis à vis des dossiers portés par la majorité, "la volonté de remettre en cause les décisions prises quand elles ne correspondent pas à ta volonté", dans un courriel adressé le 17 juillet dernier.

Interrogé par info-chalon.com, Jean Lanni répond "décisions sans concertation", "avec une équipe au début qui partageait toutes les décisions, très soudée, pour arriver à un groupe qui a perdu son enthousiasme et cohésion". Des propos qui ne sont pas sans rappeler il y a quelques années, ceux qui justifiaient la tension entre Juliette Méténier-Dupont et à l'époque son ancien 1er adjoint... Sébastien Ragot.

Jean Lanni assume "avoir mauvais caractère" mais réfute les accusations formulées à son encontre, au point de très mal dormir ces dernières semaines. "Je ne veux pas que des décisions soient prises en mon nom sans que je sois concerté, ni même sollicité. On est une équipe pour Givry, ni plus ni moins. Tous les projets devraient être posés sur la table et avancer par la seule volonté ou pas du conseil" assure Jean Lanni.

Difficile de dire à ce stade ce que provoquera la tension entre les deux élus mais quoiqu'il en soit, Givry va devoir mettre dans l'eau dans son vin, au risque tôt au tard une énième querelle de clocher, non sans conséquence à terme.

Laurent Guillaumé