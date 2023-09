Avec plus de 8 000 visiteurs, Le Forum de la vie associative et sportive a connu un immense succès

Inauguration et discours, le photoreportage info-chalon.com

Samedi 2 septembre au Parc des Expositions, le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise était une mine de bonnes idées pour démarrer son année sportive ou associative. En effet, ce forum à destination du grand public a proposé un vaste panorama de la vie associative et sportive de votre ville.

Si 1326 associations chalonnaises sont recencées, 222 associations ont présenté leurs activités sur une plage horaire continue de 9h à 18h. Selon les disciplines et activités, des initiations et démonstrations ont été également proposées. Une journée exceptionnelle qui a permis de rencontrer les associations et les clubs sportifs et découvrir les nombreuses activités possibles à Chalon.

Un événement organisé par Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, assisté de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et de tous les membres du comité directeur de l’O.M.S ainsi que la ville de Chalon et le Grand Chalon.

Après un petit déjeuner offert aux exposants à partir de 7 heures 30,

A 8 heures 30 avait lieu le lancement des discours d’inauguration de l’édition 2023 du Forum de la Vie Associative et sportive en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er Adjoint, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports , Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des associations, Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, Fabrice Faradji, Comseiller Municipal Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Gilles Véchambre, Directeur des Sport de la Ville de Chalon et du Grand Chalon … et de tous les présidents des clubs et associations sportives.

Extraits des discours prononcés:

Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S (extrait du discours): ” Au nom de l’ensemble des associations chalonnaises, je tiens à remercier la ville ainsi que l’ensemble des services de la collectivité ayant permis la tenue de ce 7ème forum des associations culturelles, sportives et caritatives. Cette journée sera, une nouvelle fois, le miroir du monde associatif chalonnais, un monde riche, diversifié et dense. Profitons de ce moment intense permettant à tous les clubs de rencontrer un vaste public désirant s’investir dans nos clubs, à la recherche d’une activité quelle qu’elle soit. La vie associative doit permettre à tous de se retrouver au sein de nos clubs, afin de partager une passion commune pour une activité physique, caritative ou intellectuelle. Nos clubs sont bien évidement des lieux de rencontres et d’échanges permanents mais également, ils offrent à tous, la possibilité d’évoluer dans une atmosphère de bien être que nos clubs ne manquent pas de vous offrir. Le public que nous accueillerons aujourd’hui, pourra retrouver, au détour de chaque allée, toutes les activités pour lesquelles il souhaite s’investir et vivre sa passion.

Souhaitons également que ce forum déclenche chez beaucoup de visiteurs, l’envie de rejoindre les bénévoles chalonnais de nos associations. C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des clubs sportifs de la ville de Chalon-sur-Saône vous accueilleront sur leur stand afin de vous fournir tous les renseignements nécessaires à la bonne pratique de votre sport favori. Vous pourrez également assister tout au long de la journée à de nombreuses démonstrations sportives permettant de voir en action les sportifs chalonnais. Au nom de tous les clubs sportifs chalonnais, je tiens une nouvelle fois à remercier tous les services de la ville de Chalon : Les services techniques, la vie associative... mais aussi tous les bénévoles de toutes les associations pour leur dévouement et leur implication pour la réussite de ce forum. Merci à tous, bon forum et bonne saison à l’ensemble des associations chalonnaises!”.

Sébastien Martin: ” Chers amis, c’est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce Forum de la vie associative et sportive chalonnaise au regard du rôle qui est joué à la fois par la ville de Chalon au sein de l’agglomération et en même temps par les associations chalonnaises de cet événement, par le public qui sera nombreux ainsi que les différents adhérents, les différents bénévoles qui viennent d’absolument de tout le territoire du Grand Chalon. Cette rentrée associative est quelque part aussi une rentrée associative des bénévoles, des adhérents, des sportifs et de celles et ceux aussi qui s’y engagent dans le mouvement des solidarités... mais aussi de toutes les associations culturelles quelles qu’elles soient et quelle que soit la thématique, tout comme c’est une rentrée associative bénévole du terrioire du Grand Chalon. Je le dis aussi car le public l’oublie, il y a un rôle extrêmement important joué par le monde associatif comme auxiliaire du service public mais que moi, j’appelle partenaires du service public. Notamment, le rôle joué par le service public dans tous les champs des solidarités où beaucoup d’associations oeuvrent aux côtés des collectivités pour être au plus près de ceux qui peuvent rencontrer des difficultés. Vous savez à quel point, pour nous sur notre territoire, comme vous êtes extrêmement important pour jouer ce rôle de maillage, pour jouer ce rôle de cohésion sociale auquelle la ville de Chalon et le Grand Chalon et toutes les collectivités sont extrèmement attachés. Je suis heureux aussi que le Grand Chalon, vous mettes à disposition ces équipements pendant toute cette journée, que ce soit le Colisée, le boulodrome ou le Parc des Expositions [...] Sachez que nous serons toujours à vos côtés et à votre disposition, pour la tenue de vos événements, dans un encadrement éco-responsable car ce sont les petits efforts qui font les grands résultats. Merci à vous toutes et à vous tous!”.

Lors de son allocution, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône a fait plusieurs annonces pour les mois et années à venir:

-Un conseil aux associations de communiquer sur leurs événements sur le guide l’Immanquable - Le développement d’une activité de Conseil à disposition des associations pour l’événementiel, la création, l’infographique (très important pour la communication des événements). – Un supplément d’attribution des subventions exceptionnelles pour les gros événements (Coup de pouce mais aussi FIPASC) -Des locaux réorganisés avec la création de deux pôles associatifs (Rue de la Paix et Île Saint Laurent). – Des travaux de rafraichissement au Clos Bourguignon. – Imaginer de nouveaux box de stockage à Jean Zay - Pour les festivités et gros événements des association de le promouvoir sur le mobilier urbain de Chalon (notamment sur les panneaux de voie publique. - Développer une aide juridique aux associations - La création d’une nouvelle struture sportive d’ici la fin du mandat qui sera sortie de terre. - Un deuxième projet de structure sportive qui sera engagé à la fin du mandat.

Il terminait son discours en s’adressant à l’assistance en ces termes: ‘ Je vous souhaite à tous une bonne journée et quelle soit fructueuse!”.

S’en suivait un tour des stands, par Gilles Platret,

Par Sébastien Martin,

La présence aussi de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B