Les associations de Champforgeuil mobilisées pour le tout premier forum organisé par la municipalité ce samedi 2 septembre

Ce samedi 2 septembre, à l’initiative de Madame le Maire, Annie Sassignol, et toute son équipe municipale, la ville de Champforgeuil organisait la toute première édition de son forum des associations.

Et on peut dire que le tissu associatif s'est fortement prêté au jeu puisque ce sont quasiment toutes les associations sportives et culturelles de la commune qui s’étaient déplacés pour faire découvrir leurs activités :



L’ASLC (Association Sportive et Loisirs de Champforgeuil)

Les lézards au soleil (escalade)

Lutte Champforgeuil

L’association « Tous ensemble »

Le Champforgeuil Football Club

Les apiculteurs

La bibliothèque Municipale

Au programme de cet après midi découverte à la salle Guénot aux Blettrys : buvette, démonstration de danse, escalade, lutte, football, calligraphie et dégustation de miel.

Pour finir cette belle manifestation, la municipalité a souhaité offrir un moment convivial autour du verre de l’amitié à l’ensemble des associations participantes afin qu'elles puissent se rencontrer et échanger.



Une première édition réussie, donc, pour le forum des associations de la ville de Champforgeuil.



Amandine Cerrone.