L’association avicole chalonnaise vous donne rendez-vous les 18 et 19 novembre prochain

L’association, qui existe depuis plus de 35 ans et désormais située à l’Espace Jean Zay à Chalon-sur-Saône, est présidée par Henri Dufraigne. Elle regroupe plusieurs éleveurs-sélectionneurs sur le bassin chalonnais. Sa vocation est la préservation et le maintien des races, elle a une mission de vulgarisation auprès du public et regroupe également une partie aviculture amateur.

Les 18 et 19 novembre prochain, l’association avicole chalonnaise vous donne rendez-vous au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône. Entre 800 et 1000 oiseaux seront présentés pour l’occasion ainsi que des animaux de la basse-cour, sélectionnés. Cette grande manifestation proposera également de l’artisanat local. Durant ce week-end, un grand concours avicole aura lieu.

Un événement à noter dans vos agendas dès maintenant !

SBR