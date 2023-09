ZOODO, l’association de solidarité internationale France-Burkina Faso était présente sur le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise

L’association, basée à Chalon-sur-Saône, a été créée en 2006, elle fonctionne grâce au bénévolat et en partenariat avec d’autres associations de solidarité internationale. En lien avec un village situé dans le nord du Burkina Faso, l’action principale de Zoodo est le parrainage d’enfants ; l’association travaille avec l’école, le dispensaire mais aussi le collège. Elle oeuvre également dans le domaine de la santé (« toutes les actions menées le sont en concertation avec le responsable du dispensaire, de la maternité et de la pharmacie), du micro-crédit (géré sur place par l’association des Femmes). Les cotisations, dons et recettes collectées lors de manifestations organisées par l’association, servent de moyens financiers pour mener à bien les actions mises en place.

Avec un collectif d’associations en lien avec l’Afrique, le Festival ‘AFRIK’EN FETE’ se tient aux Près St Jean à Chalon-sur-Saône au début de l’été avec pour programme : des stands associatifs (artisanat, solidarité internationale, producteurs locaux), des animations et jeux pour enfants et adultes, de la danse, des contes, du cirque, une expo photo mais aussi une soirée concerts !

Pour suivre toute l’actualité de cette association : FB zoodochalonsursaone Renseignements : assozoodo@yahoo.fr

SBR