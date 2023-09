Loto du patrimoine 2023 – La liste des huit sites remarquables retenus pour la Bourgogne – Franche-Comté

Ce lundi 4 septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et Stéphane Bern ont dévoilé les 100 projets départementaux retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine (1 par département) pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ).

En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. De cette initiative est né le Loto du Patrimoine, dont le produit a été attribué à la Fondation du patrimoine. Un partenariat a été établi par une convention pluriannuelle entre la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la FDJ, pour organiser cette opération originale, qui a suscité dès son lancement l’engouement des Français.

L’annonce des lauréats a été faite par les partenaires de la Mission Patrimoine lundi 4 septembre 2023, depuis l’Ancien bailliage à Pont-de-l’Arche, lauréat 2023 pour le département de l’Eure.



Les 8 sites emblématiques retenus pour la Bourgogne - Franche-Comté

Château de Bierre-lès-Semur au Val-Larrey (21)

Temple luthérien d’Allenjoie (25)

Lavoir - abreuvoir à Cressia (39)

Église abbatiale Notre-Dame du Pré à Donzy- le-Pré (58)

Église Saint-Symphorien à Marnay (70)

Auberge de la Croix Blanche à Châteauneuf (71)

Église Saint-Pierre-Saint-Paul à Thorigny-sur- Oreuse (89)

Fort de la Justice à Belfort (90)

Comme pour chaque édition, le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année et la dotation octroyée à chacun des 18 sites emblématiques des régions, qui ont été révélés en mars dernier, sera connue lors des Journées européennes du patrimoine, le 16 septembre prochain.

L’offre de jeux « Mission patrimoine » FDJ

FDJ propose dès aujourd’hui une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Décliné en trois versions, le ticket est construit autour de six jeux et d’un jeu bonus, et met en avant les 18 sites emblématiques des régions sélectionnés par la Mission Bern en 2023. Vendu 15 €, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million €. Le montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l’Etat, soit 1,83 € par ticket acheté, sera reversé à la Fondation du patrimoine.

En outre, FDJ proposera, du 4 au 16 septembre, sept tirages Loto dédiés dans le cadre du dispositif Mission Patrimoine, dont un Super Loto :

Les 4, 6, 9, 11, 13 et 16 septembre, les joueurs auront la possibilité de participer à un tirage Loto, dont le jackpot s’élèvera à 2 millions € minimum. 0,54 € sera reversé par l’État à la Fondation du patri- moine pour chaque grille de 2,20 € jouée ;

un Super Loto de 13 millions € minimum sera proposé le vendredi 15 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine. 0,73 € sera reversé par l’État à la Fondation du patrimoine pour chaque grille de 3 € jouée.

Depuis son lancement en 2018, grâce à l’attachement des Français à leur patrimoine ce sont près de 230 millions d’euros qui ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine. Plus de 850 sites ont été aidés pour leurs travaux de restauration, dont plus de 100 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 750 sites départementaux. Aujourd’hui, plus de 500 sites sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 254 projets sont terminés et 246 chantiers sont en cours.



Pour la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak : « Les résultats visibles du Loto nous rappellent combien la sauvegarde du patrimoine est essentielle pour maintenir une activité jusque dans les plus petites communes, susciter les rencontres, transmettre les savoir-faire, entretenir la mémoire et redonner vie à des lieux liés à tant de souvenirs, de rêves et de projets. Le patrimoine, c’est bien plus que des pierres. Chaque restauration permet une magnifique aventure humaine. »

Pour Stéphane Bern : « À l’aube de cette 6ème édition du Loto du Patrimoine, je suis heureux de voir que plus de 850 sites ont été sauvés ou sont en passe de l’être dans toute la France métropolitaine et les Outre-mer, dans toute la diversité du patrimoine et jusque dans les plus petits villages et tout cela grâce à la confiance des Français et leur volonté de participer à la sauvegarde de ce qui nous rassemble. »

Pour la Présidente directrice générale de La Française des Jeux, Stéphane Pallez : « Nous sommes très heureux de contribuer, pour la sixième année consécutive, à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril. La nouvelle édition des jeux Mission Patrimoine a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de Français dès le mois de septembre, traditionnellement dédié à cette grande cause avec les Journées européennes du patrimoine. Nous sommes fiers que cette offre de jeux ait déjà permis de réunir plus de 125 millions d’euros et contribué à la restauration de plus de 850 sites sur l’ensemble du territoire. »



Pour rappel le projet régional retenu : Découvrez le projet de restauration de l'ancienne cathédrale Saint-Vincent dite « Vieux Saint-Vincent » à Mâcon du XIe siècle, qui permettra son ouverture plus large au public.

Pour soutenir un projet