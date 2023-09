Ambiance pour la Coupe du monde de rugby dans les bars à Chalon-sur-Saône

À Chalon-sur-Saône, ville de rugby, de nombreux bars se sont préparés à l'approche du premier match France - Nouvelle-Zélande ce vendredi 8 septembre 2023, à 21 heures 15.

Une météo exceptionnelle, un sport qui rassemble, une première affiche exceptionnelle, une compétition à domicile avec un XV de France au summum de ses capacités, la Coupe du monde de rugby 2023 s'annonce grandiose et surtout très suivie dans notre ville. Et comme il est bien dommage de profiter des matchs seul chez soi, tout a été prévu pour apporter un peu de l'ambiance des stades aux Chalonnais, surtout pour les bars qui ont une terrasse où les matchs sont retransmis, comme une belle prolongation de l'été !

Et pour un match d'ouverture, le XV de France a pleinement réussi son entrée dans la Coupe du monde en battant les All Blacks 27 à 13.

Une entrée en matière impeccable pour les Bleus de Fabien Galthié qui ont profité des nombreuses fautes concédées par la Nouvelle-Zélande et sa défense hasardeuse. Accrochés dans un premier temps avant de dominer, les partenaires d'Antoine Dupont ont fait la différence en seconde période avec notamment deux essais signés Damian Penaud (55') et Melvyn Jaminet (79') mais aussi la justesse de son arrière Thomas Ramos au pied (17 points inscrits au total).

Un succès synonyme de premier revers de l'histoire des All Blacks en phase de groupes de la Coupe du monde.

Nous remercions les équipes et la clientèle du Place 2 B, du Comédien, du bar 901, de la Cathé, du Mustang, du Cha'Lon, du V.O Café, du Côté Rhum, de la Pompe à Bière et du Murphy's pour leur accueil chaleureux et bonne coupe du monde de rugby à tous !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati