Le Samedi 16 septembre 2023, tout le monde se mobilise pour le WORLD CLEANUP DAY !

Quel est le but de cette journée ?

Mobiliser le plus grand nombre d’entre nous pour participer à la Journée Mondiale du nettoyage de la planète et sensibiliser tout un chacun aux gestes éco-responsables et à la lutte contre la pollution des déchets abandonnés, dans une ambiance conviviale.

À l’échelle mondiale, ce sont 190 pays et territoires qui participent à cette gigantesque opération. À l’échelle nationale, des évènements sont organisés aux quatre coins de la France du 13 au 17 septembre en métropole et dans les DROM-COM. Découvrez tous les cleanups recensés sur notre carte interactive : il y en a forcément un près de chez vous !

Vous êtes journaliste et vous souhaitez en savoir plus sur la mobilisation autour du World Cleanup Day ? Virginie Guérin, Présidente de l’association World Cleanup Day - France, vous convie à un moment de partage et d’échange en visioconférence : le vendredi 8 septembre à 10h, le lundi 11 septembre à 17h et le mercredi 13 septembre à 11h. Inscriptions ici.

À une semaine de l'événement, plus de 1 800 cleanups sont recensés sur notre site internet. Leur nombre continuera de croître jusqu’au 16 septembre !

Cleanup d'un collège en Saône-et-Loire

Cluny (71), rue Léo Lagrange à 12h : 4 classes de 6èmes du collège PP Prud’hon se répartissent dans 4 quartiers autour du collège afin de ramasser, trier et peser les déchets récoltés avec l'aide du SIRTOM.

