Succès pour la 1ère Fête de rentrée des Insoumis de Saône et Loire

Pour la première année, les Insoumis de Saône et Loire organisaient dimanche 10 septembre leur Fête de rentrée au Domaine de Morlay, à St Ythaire et avaient invité pour l’occasion leurs amis, leurs partenaires de la NUPES, des syndicalistes et associations.

Beaucoup de monde a répondu à cette invitation et parmi eux des responsables du PS et de EELV, des militants CGT et FSU, des membres de la Ligue des Droits de l’Homme, de ATTAC, de la Confédération paysanne et des lycéennes du MNL.

Ambiance festive et conviviale au programme, avec des ateliers chant, confection de pancartes, prêt de livres, découverte des chevaux etc.

Mais ambiance studieuse aussi puisque les participants ont échangé le matin sur les Universités d’été (AMFIS) qui se sont tenues fin août à Valence et ont conclu leur journée par un moment politique à 16h, avec la députée de Haute Vienne Manon MEUNIER, référente du département 71 : spécialiste des questions de ruralité de biodiversité, celle ci a exposé les difficultés du monde agricole, sa dépendance à l’Europe qui privilégie les gros cultivateurs et a présenté les grands axes du « plan ruralité » de la France insoumise.

Un invité surprise, dont l’identité avait été cachée (presque) jusqu’au dernier moment, Ugo BERNALICIS, député du Nord, a pour sa part insisté sur l’impérieuse nécessité d’une liste unique NUPES aux élections européennes de 2024, afin d’espérer être en tête devant la droite et l’extrême droite et ainsi permettre d’espérer une victoire populaire en 2027.

Pour les Insoumis en effet, il faut mettre fin à cette société qui aggrave les inégalités sociales et la pauvreté, dans laquelle le pouvoir gouverne à coups de 49.3 et de violence antidémocratique et qui ignore les dangers écologiques qui menacent nos vies et notre planète : le député a rappelé que plus de 80% des soutiens de la NUPES souhaitent une liste commune et que les organisations de jeunesse de la NUPES viennent de s’accorder pour présenter un programme commun.

A l’agenda des Insoumis, le prochain RV est fixé au samedi 23 septembre, où une journée de mobilisation pour la justice sociale et les libertés publiques est organisée, à l’appel d’une centaine d’organisations (des précisions seront apportées ultérieurement).