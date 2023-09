Territoires de Progrès soutient l'initiative de régularisation des travailleurs étrangers exerçant des métiers en tension en France.

Les métiers en tension, tels que le BTP, l'hôtellerie-restauration, la propreté, la

manutention et l'aide à la personne sont autant de secteurs qui contribuent à la richesse et

au dynamisme de la France. Tous dépendent également largement du travail des travailleuses et travailleurs immigrés, qui, bien que contribuant de manière significative la vie

économique et sociale de notre pays, restent dans l'ombre, souvent sans statut légal,

confrontés à des conditions de travail précaires. Les travailleurs sans papiers exercent ces emplois essentiels et les employeurs ont besoin d'eux.

Cette réalité crée une situation d'hypocrisie collective, où ils ne sont pas légalement autorisés à travailler, mais leur contribution continue d'être sollicitée. Ils méritent d'avoir des droits reconnus, d'accéder à des conditions de travail dignes, et de vivre sans la

peur constante d'être en situation irrégulière.



Nous ne pouvons pas ignorer non plus la situation des demandeurs d'asile, contraints

d'attendre six mois avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle nuit à

leur intégration et les pousse parfois à l'emploi non déclaré pour survivre. De plus, nous sommes témoins de la situation d'embolie des préfectures, où le manque de rendez-vous, en dépit de la bonne volonté des agents, compromet le renouvellement des titres de séjour pour les personnes en situation régulière. Cela engendre un contentieux massif et rend leur vie encore plus précaire.



Territoires de Progrès soutient la régularisation des travailleurs sans papiers exerçant

des métiers en tension, reconnaissant leur contribution essentielle à notre société, et

demande la réduction des délais en préfecture ainsi que le rétablissement du droit au travail

pour les demandeurs d'asile sans délai excessif. Nous considérons ces mesures comme étant à la fois urgentes et concrètes pour garantir la dignité et l'intégration de ces travailleurs dans notre société

Jean-Jacques Bougault Délégué Régional BFC