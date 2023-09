La transformation digitale des entreprises passe par C2IP à Saint-Désert et Dijon

L'entreprise de la Côte chalonnaise continue son développement avec un doublement de ses capacités d'accueil à Saint-Désert mais aussi à Dijon. Désormais plus de 600 m2 à Saint-Désert et plus de 170 m2 à Dijon, l'équipe constituée autour de Thierry Cassard, fondateur de l'entreprise, et associé depuis 2009 à Edouard Choplain, totalise désormais une trentaine de collaborateurs pour près de 250 clients essentiellement entre la Côte d'Or et la Saône et Loire.

Une stratégie d'hyper-proximité qui porte ses fruits

Isabelle Laveille, responsable Marketing de l'entreprise, insiste sur le caractère très particulier qui s'est établi entre nos équipes et nos clients. "On a une vraie proximité, au point que parfois nos salariés apparaissent comme des membres à part entière chez nos clients". "C'est un peu l'année de tous les chantiers" insiste Edouard Choplain qui voit C2IP, "changer de braquet". Avec un chiffre d'affaire en nette croissance de + 1 million d'euros d'une année sur l'autre, l'entreprise d'informatique de la Côte Chalonnaise poursuit son rayonnement et les recrutements. "C'est sans doute une embauche par trimestre" insiste Isabelle Laveille. "Il n'est pas question d'être au taquet pour recruter de nouveaux collaborateurs". Des petits nouveaux, la plupart issus de l'IUT de Chalon et de l'agglomération chalonnaise, rajoute Edouard Choplain, qui insiste sur ce caractère de proximité.

"On recherche des clients qui ont conscience que le digital est facteur de croissance. On ne fait pas de l'infogérance à proprement parler, la stratégie de C2IP est de mouiller le maillot pour nos clients. On est véritablement intégré au développement de nos clients".

Ce vendredi, c'est en grandes pompes, que l'entreprise inaugure ses nouveaux locaux à l'entrée de Saint-Désert.

Laurent Guillaumé