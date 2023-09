Clap de fin au theâtre de verdure de Montceaux-Ragny

Vendredi 15 septembre, l’Association des Amis du Théâtre de Verdure de Montceaux-Ragny (ATVMR) organisait son dernier des spectacle débutés le 16 juin.

Devant plus de 80 spectateurs attentifs, le premier film muet de Buster Keaton, "les trois âges", fut projeté, accompagné d’une superbe illustration musicale interprétée par quatre musiciens locaux dont le talent n’est plus à démontrer, à savoir : J-P. Chabridon à la trompette, S. Maitrot au saxophone ténor, P. Philibert au tuba et D. Georges à la guitare (voir photos).

L’identité de la programmation de l’Association ATVMR ? L’éclectisme !!

Comme chaque été, la saison fut donc riche dans sa diversité : ouverture le vendredi 16 juin par le spectacle de théâtre "ma Louve", puis le jeudi 29 juin suivirent la prestation des chorales et chœurs de collèges locaux.

Ensuite, suivit sur trois jours, le festival, dit "Festiv’Arts" :

. vendredi 30 juin : "contes d’ici et d’ailleurs" par Fanny Rondelet et Ousséni Nikiéma, suivis des musiques andalouses du Trio Biznaga,

. samedi 1er juillet : humour avec "les chroniques goguenardes" de Benjamin Guillot, suivies de l’humour particulier d’Albert Meslay, alliant absurde et art du syllogisme,

. dimanche 2 juillet : lectures et chansons pour petits enfants avec Petrek et Karavane, suivies de Petrek, jouisseur qui "boit la vie comme un trou" et ses chansons théâtralisées autour du vin.

La soirée du samedi 15 juillet, perturbée par le mauvais temps, put être exceptionnellement délocalisée in-extremis. Meydelech Trio et ses chansons traditionnelles yiddish précéda le Trio Esquina et son jazz argentin. Malheureusement, le jeudi 3 août, le groupe de rock-steady Steady Bounce (ska et reggae) dut écourter sa prestation pour cause de pluie.

Par contre, par un beau temps retrouvé, les après-midis des lundi 14 et mardi 15 août firent la part belle à l’exposition des peintures de l’artiste Cécile Rateau, agrémentée de lectures de David Rougerie, par ailleurs artiste associé de l’Association.

Enfin, avant la clôture du 15 septembre, le vendredi 8 septembre donna l’occasion à J-L Hourdin de nous conter ses causeries "veillons et armons-nous en pensées".

Notons qu’à l’occasion de la plupart des spectacles, la librairie itinérante de "l’Art de Lier" a pu proposer une belle sélection de livres d’éditeurs indépendants.

Place désormais au bilan de la saison avant de penser à la programmation 2024 .

L’Association ATVMR vous recommande la consultation de sa page Facebook : "theatredeverdureMR" et le site www.davidrougerie.sitew.com (06.61.79.77.25)

L’Association ATVMR remercie toutes les spectatrices et tous les spectateurs qui ont participé tout l’été par leur présence à faire en sorte que l’Association puisse perdurer.