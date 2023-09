Réaction du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain après la publication d’un article publié sur Info Chalon

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain a pris connaissance de l’article sur son vide-greniers de Saint-Gobain paru sur Info Chalon et tient à apporter sa position officielle, ainsi que certaines précisions. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, à travers la voix de sa présidente, Maryline Nutte, a tenu à revenir sur l'article sur son vide-greniers de Saint-Gobain du dimanche 17 septembre 2023 paru sur Info Chalon.

Article que les membres de ce comité jugent «dur».

«Certes, nous avons eu peu d'exposants extérieurs dû à un manque de communication mais les habitants (du quartier) ont joué le jeu et j'ai pu les rencontrer et constater que le but de notre comité était atteint : faire de cet événement un moment de convivialité où les habitants ont plaisir à se rencontrer», nous explique la présidente du comité.

«N'oublions pas que le rôle d'un comité est d'animer les quartiers et nous réfléchissons ensemble à toutes les solutions possibles pour que l'élan reprenne. Nous continuerons dans ce sens pour ne pas pénaliser les participants», poursuit-elle.

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain est composé de 15 bénévoles, «dont 3 jeunes», précise Maryline Nutte. Outre cette dernière, Saifeddin Snoussi (vice-président), Nadine Jelassi-Fort (secrétaire), Patricia Chifflot (vice-secrétaire) et Bernadette Verrien (trésorière) forment son bureau.

«Notre équipe a donné le meilleur cet été pour répondre aux demandes d'animation d'une part de la Maison de quartier des Aubépins pour Quartiers d'été et d'autre part de la Ville pour Ciné sous les étoiles. Quel plaisir de donner pour tout continue malgré les aléas de la vie», conclut la présidente.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati