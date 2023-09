La 16e Edition de la Foire nature au Centre Eden de Cuisery se tient ce dimanche

Pour marquer officiellement l’arrivée de l’automne, le site départemental du Centre Eden organise la 16e édition de la Foire nature ce dimanche.

Dans les allées arborées du parc, plus d’une quarantaine d’exposants proposent à la vente plantes, légumes bio, arbres fruitiers, mais également produits artisanaux, décoration de jardin ou encore produits bien-être. Des animations sont prévues tout au long de la journée : fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes, exposition d’insectes par Roger Perroud, lecture enchantée, ateliers du Centre Eden, visite libre du musée et exposition temporaire La nature, tout un art.

Informations :

Tarif : 2,50 € par personne - gratuit pour les moins de 6 ans

Centre Eden - Rue de l’église à Cuisery – Tél. 03 85 27 08 00 – centre-eden71.fr