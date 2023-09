Laurence Olivier occupe désormais le fauteuil de premier magistrat de la commune de Fragnes La Loyère.

Ce vendredi soir, l’ensemble des conseillers et conseillères élus lors des élections du 17 septembre s’est réuni pour mettre en place le nouveau conseil et élire le nouveau maire.

René Piccini, membre de la délégation spéciale et maire par intérim a ouvert cette première séance du conseil municipal, il a ensuite passé la main à Alain Petit doyen de l’assemblée. Celui-ci a remercié Alain Gaudray et l’ensemble du conseil sortant pour le travail accompli. Il a procédé à la désignation d’une secrétaire de séance, de deux assesseurs et il a ensuite fait appel à candidature pour le poste de maire. Laurence Olivier s’est portée candidate et a été élue par 18 voix pour et 1 bulletin blanc, vote à bulletins secrets comme le veut la loi.

Laurence Olivier, une fois installée comme maire, a remercié l’ensemble des conseillers pour leur confiance et a immédiatement lu les divers documents qui régissent le conseil et la définition du nombre d’adjoints possible pour ce nouveau conseil. Une seule liste de 5 adjoints portée par Emilie Legrand composée de Laurent Grisard, Patricia Roesler, Sébastien Waeterloot et Sandrine Larochette était en lice et a été votée à l’unanimité, vote toujours à bulletins secrets.

Le nouveau conseil comporte aussi 6 jeunes recrues dont ce sera le premier mandat.

De gauche à droite : avec madame le Maire, au 1er rang : Marie-Laure Lejot, Danièle Nguyen-Baranoff, au 2ème rang : Laurent Grisard, Nathalie Ginda, Julien Legrand et Thierry Dardart (absent).

Madame le Maire a terminé la séance par la lecture de la charte des élus. Elle a fixé la prochaine réunion du conseil au mercredi 27 septembre à 19h30 pour l’installation des adjoints dans leur fonction.

C.Cléaux